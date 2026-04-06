Buques de guerra de Taiwán cruzan el Canal de Panamá y marcan presencia

El reciente paso de buques de guerra de Taiwán por el Canal de Panamá volvió a colocar a la ruta interoceánica en el centro del escenario global.

La transitada, que se realizó de forma discreta, no pasó desapercibida por su carga geopolítica y el contexto internacional actual.

De acuerdo con reportes, la flota de buena voluntad “Dunmu” de la Armada de Taiwán cruzó el Canal en la madrugada del 3 de abril, en un movimiento poco frecuente en los últimos años.

¿Qué buques cruzaron el Canal?

La flotilla estuvo integrada por:

El buque de apoyo logístico Panshih Las fragatas Yue Fei y Di Hua

Estas embarcaciones partieron desde Taiwán en febrero como parte de una misión que combina entrenamiento naval con diplomacia internacional, incluyendo visitas a países aliados en el Caribe y Centroamérica.

Antes de su paso por Panamá, los buques realizaron escala en las Islas Marshall y continúan su recorrido hacia el Caribe con agendas oficiales programadas.

Un tránsito legal, pero simbólico

El cruce se dio bajo la figura de “paso inocente”, cumpliendo con las normas internacionales que rigen el Canal de Panamá.

Sin embargo, más allá de lo técnico, el movimiento tiene un peso simbólico importante.

La presencia de buques militares en esta vía estratégica no es común y ocurre en medio de tensiones globales vinculadas al comercio marítimo y la geopolítica.

El factor diplomático: Panamá, China y Taiwán

Aunque Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017 para establecerlas con China, Taiwán sigue teniendo derecho a utilizar el Canal.

Esto se debe a que es signatario de los Protocolos del Tratado de Neutralidad desde 1980, lo que garantiza el acceso sin discriminación a la vía interoceánica.

La última visita oficial de una misión similar ocurrió en 2016, justo antes del cambio de relaciones diplomáticas, lo que refuerza la relevancia de este nuevo tránsito.