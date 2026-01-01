Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas se enfrentan en Año Nuevo

Las emblemáticas tunas de Calle Arriba y Calle Abajo encendieron la emoción en el Parque Porras para darle la bienvenida al 2026 con el tradicional topón de Año Nuevo, evento que marca oficialmente el inicio de las festividades del Carnaval tableño.

Luego de casi dos horas de pirotecnia, luces y algarabía, ambas tunas se tomaron el parque ante una multitud entusiasta que celebró sin descanso.

Calle Abajo hizo su entrada triunfal en una carroza inspirada en Shangri-La, cargada de plumas blancas y finos detalles que destacaron por su elegancia.

Por su parte, Calle Arriba deslumbró con un carro alegórico de tonos rosados, abundante plumaje y figuras que evocaban a los antiguos dioses griegos.

Durante la jornada, las tunas aprovecharon para adelantar algunas de las tonadas que marcarán el ritmo de los carnavales 2026. Entre ellas se escucharon “La doctora Jelou”, de Calle Abajo, y “Hay que brutas”, de Calle Arriba, además de los tradicionales dardos como “¿Dónde está la puerca?” y “Los videos XXX”, que avivaron la histórica rivalidad entre ambas agrupaciones.

Los asistentes brincaron, cantaron y disfrutaron hasta el amanecer, momento en que hicieron su ingreso las reinas, dejando el ambiente listo para los culecos programados para la tarde de hoy.

Tanto Calle Arriba como Calle Abajo aseguraron que lo darán todo para proclamarse triunfadoras del Carnaval de este año. A juzgar por este inicio del 2026, la competencia se perfila más reñida que nunca, con presentaciones de lujo y un despliegue de esplendor que promete unas fiestas inolvidables para propios y visitantes