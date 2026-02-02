Canciller Javier Martínez-Acha encabeza gira para atraer inversiones del Golfo

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, inició este martes en Dubái una misión oficial por países del Golfo Pérsico, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover nuevas oportunidades de cooperación en sectores estratégicos para Panamá.

Como parte de su agenda en los Emiratos Árabes Unidos, el canciller participará en la Cumbre de Gobiernos 2026, un foro internacional que se desarrolla bajo el lema “Dando forma al futuro de los gobiernos” y que congrega a líderes, expertos y tomadores de decisiones de diversas regiones del mundo.

El encuentro busca impulsar la cooperación internacional y analizar soluciones a los principales retos globales, así como el desarrollo de políticas y modelos de gobernanza innovadores.

En el marco de este evento, y en su calidad de presidente del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Martínez-Acha Vásquez tomará parte en una edición especial de la Décima Conferencia de Cooperación Internacional, titulada “Más de 30 años de cooperación en el Gran Caribe”, enfocada en evaluar los avances y las proyecciones de la cooperación regional.

La agenda del canciller incluye posteriormente una visita a Doha, Qatar, donde sostendrá reuniones con autoridades locales y promoverá iniciativas vinculadas a la atracción de inversiones, así como al fortalecimiento de los intercambios culturales y educativos.

La gira oficial culminará en Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, nación en la que Panamá abrió recientemente su embajada, como parte del proceso de expansión de su presencia diplomática en Medio Oriente.