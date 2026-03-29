Canciller Martínez-Acha reafirma compromiso con la inclusión en acto de la comunidad china

Panamá —más que un territorio— es una decisión colectiva. Con esa premisa, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, abrió su discurso durante una recepción organizada por la comunidad china en el país, en el marco de la celebración de la etnia china.

Ante miembros de la Asociación China de Panamá, invitados especiales y representantes de la comunidad, el diplomático sostuvo que la identidad nacional no depende de la procedencia, sino de la voluntad de construir país. “Panamá no es solo un territorio. Panamá es una decisión. Panamá es una voluntad compartida”, afirmó.

En ese contexto, destacó que la diversidad es uno de los pilares que define al país. “Somos una nación donde la diversidad no divide: nos une, nos fortalece y nos define”, dijo, al subrayar que todos los ciudadanos, sin importar sus raíces, comparten un mismo destino.