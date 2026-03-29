Canciller Martínez-Acha reafirma compromiso con la inclusión en acto de la comunidad china

El canciller dedicó buena parte de su intervención a reconocer el aporte histórico de la comunidad panameña de origen chino, al que calificó como parte integral de la historia nacional. Recordó su participación en hitos como la construcción del ferrocarril y el Canal, así como su papel en el desarrollo del comercio y en la vida cultural del país.<i><b>'La comunidad china no llegó simplemente a Panamá. Se quedó. Trabajó. Construyó. Y pertenece</b></i>', expresó Martínez-Acha, quien también resaltó valores como la disciplina, el sentido de familia y el espíritu emprendedor como contribuciones al desarrollo del país.