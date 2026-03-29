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Canciller Martínez-Acha reafirma compromiso con la inclusión en acto de la comunidad china

La comunidad china se reunió para celebrar sus aportes en el país.
La comunidad china se reunió para celebrar sus aportes en el país. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/03/2026 13:16
Durante una recepción con la comunidad china, el canciller resaltó su aporte histórico al país y afirmó que la identidad panameña se construye desde la diversidad, la integración y el compromiso compartido

Panamá —más que un territorio— es una decisión colectiva. Con esa premisa, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, abrió su discurso durante una recepción organizada por la comunidad china en el país, en el marco de la celebración de la etnia china.

Ante miembros de la Asociación China de Panamá, invitados especiales y representantes de la comunidad, el diplomático sostuvo que la identidad nacional no depende de la procedencia, sino de la voluntad de construir país. “Panamá no es solo un territorio. Panamá es una decisión. Panamá es una voluntad compartida”, afirmó.

En ese contexto, destacó que la diversidad es uno de los pilares que define al país. “Somos una nación donde la diversidad no divide: nos une, nos fortalece y nos define”, dijo, al subrayar que todos los ciudadanos, sin importar sus raíces, comparten un mismo destino.

El canciller dedicó buena parte de su intervención a reconocer el aporte histórico de la comunidad panameña de origen chino, al que calificó como parte integral de la historia nacional. Recordó su participación en hitos como la construcción del ferrocarril y el Canal, así como su papel en el desarrollo del comercio y en la vida cultural del país.

“La comunidad china no llegó simplemente a Panamá. Se quedó. Trabajó. Construyó. Y pertenece”, expresó Martínez-Acha, quien también resaltó valores como la disciplina, el sentido de familia y el espíritu emprendedor como contribuciones al desarrollo del país.

En su discurso, también hizo referencia a la convivencia entre diferencias como base de la armonía social, aludiendo a enseñanzas de Confucio para sostener que la diversidad no fragmenta, sino que fortalece cuando se articula en equilibrio.

Martínez-Acha reafirmó que Panamá es un país abierto al mundo, pero con una identidad clara y un compromiso firme con sus valores y su soberanía. “Aquí cabemos todos, pero cabemos bajo un mismo principio: el compromiso con Panamá”, señaló.

La intervención concluyó con un llamado a la unidad y a la construcción colectiva del país, destacando que la identidad panameña trasciende generaciones, culturas y orígenes. “Panamá no es solo el lugar donde nacimos. Panamá es el lugar que decidimos amar”, concluyó.

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