Hermano de actriz de ‘Euphoria’ sirve como militar de EE.UU. ante conflicto con Irán

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a captar la atención pública, esta vez por un por un motivo personal vinculado al contexto internacional, al revelar que su hermano menor fue desplegado en el extranjero como parte de las fuerzas militares de Estados Unidos.

La protagonista de la serie de televisión “Euphoria” compartió en sus redes sociales una imagen de videollamada con su hermano, Trent Sweeney, quien forma parte de la Fuerza Aérea estadounidense, acompañada de un mensaje de apoyo tanto para él como para otros militares en servicio.

“Recibir llamadas de mi hermano siempre me hace feliz cuando está desplegado. Pienso en todos nuestros chicos y chicas en el extranjero... gracias por su servicio”, escribió la actriz.

La publicación se produce en medio de un escenario de creciente tensión en Oriente Medio, particularmente en torno a Irán, donde se han intensificado las preocupaciones por una posible escalada militar que involucra a Estados Unidos y sus aliados.

Aunque la actriz no precisó el destino ni la naturaleza de la misión de su hermano, su mensaje ha sido interpretado dentro de este contexto geopolítico, lo que ha amplificado su repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Trent Sweeney, de 25 años, ha desarrollado su carrera lejos de la industria del entretenimiento. Forma parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde 2020, donde se ha desempeñado en un escuadrón de municiones y ha participado en despliegues internacionales, incluyendo misiones previas en Asia.

En agosto de 2025 fue ascendido a sargento de estado mayor, un rango que implica mayores responsabilidades dentro de la estructura militar.

La publicación generó una amplia reacción entre seguidores de la actriz, quienes destacaron el tono cercano del mensaje y el reconocimiento a los militares desplegados fuera de su país.

No obstante, también reavivó debates en redes sociales, considerando el contexto político y militar en el que se produce, así como la visibilidad que figuras públicas como Sweeney pueden dar a este tipo de situaciones.

En los últimos años, la actriz ha estado en el centro de diversas controversias mediáticas, aunque ha reiterado su intención de mantenerse al margen de debates políticos y concentrarse en su carrera artística.

Esta vez, sin embargo, su mensaje mostró una faceta más personal, vinculada directamente a la realidad de su familia y al impacto de los despliegues militares en la vida cotidiana.