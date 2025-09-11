Capac Expo Hábitat 2025 en Panamá: conozca las fechas, expositores y proyectos de vivienda

La industria de la construcción y la vivienda se prepara para su cita más importante del año con la <b>XXXVIII versión de <a href="/tag/-/meta/expo-capac">Capac Expo Hábita</b>t</a>, que se celebrará del <b>25 al 28 de septiembre</b> en el <b>Panama Convention Center</b>.Organizada por la <b><a href="/tag/-/meta/capac-camara-panamena-de-la-construccion">Cámara Panameña de la Construcción (Capac)</a></b>, la feria reunirá a más de <b>120 empresas expositoras</b>, de las cuales 105 son panameñas y 18 internacionales, provenientes de China, Costa Rica, Colombia, España, Guatemala, Perú y Paraguay. Bajo el lema <i>'Los tres grandes: equipo pesado, materiales de construcción y vivienda'</i>, el evento ofrecerá un espacio integral que va desde maquinaria y materiales, hasta arquitectura, decoración y proyectos inmobiliarios.El <b>primer vicepresidente de Capac, Gabriel Diez Montilla</b>, destacó que la feria actúa como catalizador del mercado, al promover <b>alianzas estratégicas y la compra de propiedades que generan nuevas inversiones</b>.Uno de los principales atractivos será la posibilidad de <b>tramitar aprobaciones hipotecarias en sitio</b>, con la participación de ocho bancos que brindarán condiciones especiales. La oferta incluye más de <b>350 proyectos habitacionales</b> en la ciudad, el interior y zonas de playa y montaña, con opciones que van desde viviendas de interés preferencial —beneficiadas por la reciente <b>Ley 481 sobre Interés Preferencial</b>— hasta proyectos de alto costo.<i>'Los asistentes tendrán acceso a beneficios exclusivos como promociones en abono inicial, gastos legales, bonos y obsequios de marcas reconocidas, lo que representa un valor agregado para quienes concreten su compra durante el evento'</i>, señaló <b>Paul Dávila, presidente del Comité Organizador de Ferias</b>.Además de la exhibición comercial, la feria contará con delegaciones internacionales que presentarán <b>tecnologías de vanguardia, insumos y acabados innovadores</b>. También habrá un ciclo de conferencias especializadas sobre <b>BIM (Building Information Modeling)</b>, talleres prácticos de 'Hágalo usted mismo', un área interactiva de educación ambiental y el espacio <b>Capac Kids</b>, en línea con el compromiso gremial de fomentar la responsabilidad social.La inauguración oficial será el <b>jueves 25 de septiembre a las 3:00 p.m.</b>. Ese día y el viernes el horario será de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.; el sábado de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.; y el domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Los boletos costarán <b>$2.00 la entrada general y $1.00 para jubilados y adolescentes</b>, disponibles en <b>feriascapac.com</b> o en taquilla.El evento ofrecerá <b>estacionamiento gratuito para 1.700 vehículos</b> y transporte de cortesía desde la estación del Metro 5 de Mayo.