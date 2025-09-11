Capac Expo Hábitat 2025 en Panamá: conozca las fechas, expositores y proyectos de vivienda

La industria de la construcción y la vivienda se prepara para su cita más importante del año con la XXXVIII versión de Capac Expo Hábitat, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Panama Convention Center.

Organizada por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), la feria reunirá a más de 120 empresas expositoras, de las cuales 105 son panameñas y 18 internacionales, provenientes de China, Costa Rica, Colombia, España, Guatemala, Perú y Paraguay.

Bajo el lema “Los tres grandes: equipo pesado, materiales de construcción y vivienda”, el evento ofrecerá un espacio integral que va desde maquinaria y materiales, hasta arquitectura, decoración y proyectos inmobiliarios.

El primer vicepresidente de Capac, Gabriel Diez Montilla, destacó que la feria actúa como catalizador del mercado, al promover alianzas estratégicas y la compra de propiedades que generan nuevas inversiones.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de tramitar aprobaciones hipotecarias en sitio, con la participación de ocho bancos que brindarán condiciones especiales.

La oferta incluye más de 350 proyectos habitacionales en la ciudad, el interior y zonas de playa y montaña, con opciones que van desde viviendas de interés preferencial —beneficiadas por la reciente Ley 481 sobre Interés Preferencial— hasta proyectos de alto costo.

“Los asistentes tendrán acceso a beneficios exclusivos como promociones en abono inicial, gastos legales, bonos y obsequios de marcas reconocidas, lo que representa un valor agregado para quienes concreten su compra durante el evento”, señaló Paul Dávila, presidente del Comité Organizador de Ferias.

Además de la exhibición comercial, la feria contará con delegaciones internacionales que presentarán tecnologías de vanguardia, insumos y acabados innovadores.

También habrá un ciclo de conferencias especializadas sobre BIM (Building Information Modeling), talleres prácticos de “Hágalo usted mismo”, un área interactiva de educación ambiental y el espacio Capac Kids, en línea con el compromiso gremial de fomentar la responsabilidad social.

La inauguración oficial será el jueves 25 de septiembre a las 3:00 p.m.. Ese día y el viernes el horario será de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.; el sábado de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.; y el domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los boletos costarán $2.00 la entrada general y $1.00 para jubilados y adolescentes, disponibles en feriascapac.com o en taquilla.

El evento ofrecerá estacionamiento gratuito para 1.700 vehículos y transporte de cortesía desde la estación del Metro 5 de Mayo.