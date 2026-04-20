Carlos Hoyos: Detenciones a barcos panameños por China son 4 veces más de lo habitual

Las detenciones de embarcaciones panameñas por parte de China han aumentado 4 veces más de lo habitual. Así lo manifestó el vicecanciller de Asuntos Exteriores y actualmente canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos, este lunes 20 de abril.

“El crecimiento en términos de las detenciones es desproporcional al histórico. Y eso es lo que llama la atención y eso es lo que resulta preocupante para nosotros”, declaró Hoyos. “Los incrementos son casi de 4x. Estamos hablando de 400% más en detenciones”, precisó.

La postura oficial de China sobre las detenciones es que se trata de un tema técnico, no político. El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que el director de Marina Mercante viajó a Japón para conocer más sobre la situación en los puertos.

Hoyos compartió que tendrá una llamada esta tarde con el director, pero que por el momento no tiene información sobre los resultados de su viaje.

Aseguró que se mantienen las conversaciones diplomáticas con Beijing y que Panamá cuenta con herramientas para responder.

“Ciertamente que tenemos medidas, las estamos considerando. Pero, en mi humilde opinión, las medidas se toman. No necesariamente se van a anunciar. Y se anunciarán en el caso de que se tomen, cuando se tomen”, concluyó.