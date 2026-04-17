Caso Auxilios Económicos: Ministerio Público inspecciona oficinas del Ifarhu

La Procuraduría General de la Nación realizó la tarde de este viernes 17 de abril una inspección ocular a la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), dentro de la investigación por peculado agravado y corrupción de servidores públicos en el subprograma de Auxilios Económicos.

Específicamente, se inspeccionó la Oficina de Seguimiento de Auxilios Económicos para obtener documentación relacionada a la causa.

“Entre los elementos de convicción que requiere la Fiscalía, figuran más de 4,000 expedientes de estudiantes beneficiados con auxilios económicos que fueron otorgados por el exdirector general de esta institución para el periodo 2019-2023”, detalló el Ministerio Público a través de un comunicado.

Por este caso permanece detenido el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, presuntamente vinculado con irregularidades en la gestión de auxilios económicos.