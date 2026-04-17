Migración inspecciona 43 personas en el Mercado de Mariscos y detecta faltas legales

El Servicio Nacional de Migración (SNM), a través de su Unidad Migratoria de Acción de Campo, realizó este viernes 17 de abril un operativo de control y fiscalización en sectores de la cinta costera, específicamente en las instalaciones del Mercado de Mariscos.

Durante la jornada, inspectores y supervisores migratorios llevaron a cabo una revisión exhaustiva en diversos locales comerciales del área, verificando la situación legal de un total de 43 personas.

Como resultado del operativo, se detectaron varias irregularidades. Cuatro personas fueron citadas por no contar con el permiso de trabajo correspondiente, mientras que otras cinco fueron conducidas ante las instancias competentes.

De este grupo, dos mantenían su carné vencido, otras dos tenían el tiempo de estadía expirado y una más fue intervenida por evasión de un puesto de control.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos continuos para garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias y laborales en el país, reforzando el ordenamiento legal y promoviendo el respeto a las leyes en todo el territorio nacional.