Caso Cenit: unas 130 personas estarían involucradas en investigación por delitos financieros

Unas 130 personas estarían involucradas en el caso Cenit, así se reveló durante la audiencia de control de garantías celebrada este miércoles 19 de agosto en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Las audiencias empezaron este martes con 13 personas, de las cuáles 11 están solicitando mediación. Las dos restantes fueron imputadas este miércoles por delitos financieros y se les decretaron medidas cautelares de brazalete electrónico, reporte periódico y prohibición de salida de la provincia de Panamá.

El caso se inició con la presentadora de televisión Iris de Arco, a quien le sacaron de su cuenta más de 270 mil dólares luego de robarle su Iphone 16 Promax. Unos 13 mil fueron recuperados, pero quedan por recuperar mas de 260 mil dólares.

El dinero fue transferido a múltiples cuentas. Las personas siendo investigadas son en su mayoría quienes recibieron los fondos, pero se espera que se ordene la aprehensión de los autores intelectuales próximamente.