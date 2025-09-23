Caso Conades: Fiscalía revisa contratos y pagos en la Caja de Seguro Social en relación a Cero Letrinas

La Fiscalía Anticorrupción, realizó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) en Clayton, en diversas oficinas como Asesoría Legal y la Dirección General de Ingresos.

La acción busca obtener información sobre una empresa vinculada a la investigación del Programa de Sanidad Básica, conocido como Cero Letrinas, que involucra al Ministerio de la Presidencia, en representación del CONADES (Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible), y varias compañías contratadas para la construcción de unidades sanitarias en zonas de difícil acceso en el interior del país.

El caso se centra en un contrato para la construcción de 1.104 unidades sanitarias en el corregimiento de Mogollón, Bajo Güera, Espino Amarillo, Bahía Honda, Corozal, El Cedro, La Mesa y Las Palmas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.

Según el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, la empresa contratista no ejecutó la totalidad de la obra, pero recibió un anticipo equivalente al 25% del valor del contrato, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por $718,874 millones.

La diligencia incluyó la revisión de documentos, contratos y pagos realizados, como parte del proceso de investigación que busca esclarecer posibles actos de malversación de fondos públicos y garantizar la correcta ejecución de proyectos financiados con recursos del Estado.

El programa Cero Letrinas tenía como objetivo mejorar las condiciones sanitarias en comunidades de difícil acceso, garantizando el acceso a servicios básicos de higiene y salud.