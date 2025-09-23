Caso Conades: Fiscalía revisa contratos y pagos en la Caja de Seguro Social en relación a Cero Letrinas

La <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción</a></b>, realizó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> en Clayton, en diversas oficinas como <b>Asesoría Legal</b> y la <b>Dirección General de Ingresos</b>. La acción busca obtener información sobre una empresa vinculada a la investigación del <b>Programa de Sanidad Básica</b>, conocido como <b>Cero Letrinas</b>, que involucra al <b>Ministerio de la Presidencia</b>, en representación del <b><a href="/tag/-/meta/conades-consejo-nacional-de-desarrollo-sostenible">CONADES (Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible)</a></b>, y varias compañías contratadas para la construcción de unidades sanitarias en zonas de difícil acceso en el interior del país.El caso se centra en un contrato para la construcción de <b>1.104 unidades sanitarias</b> en el corregimiento de <b>Mogollón, Bajo Güera, Espino Amarillo, Bahía Honda, Corozal, El Cedro, La Mesa y Las Palmas</b>, distrito de <b>Macaracas</b>, provincia de <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-los-santos">Los Santos</a></b>. Según el <b>informe de auditoría de la Contraloría General de la República</b>, la empresa contratista <b>no ejecutó la totalidad de la obra</b>, pero recibió un <b>anticipo equivalente al 25% del valor del contrato</b>, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por <b>$718,874 millones</b>.La diligencia incluyó la revisión de documentos, contratos y pagos realizados, como parte del proceso de investigación que busca esclarecer posibles actos de <b>malversación de fondos públicos</b> y garantizar la correcta ejecución de proyectos financiados con recursos del Estado.El programa Cero Letrinas tenía como objetivo mejorar las condiciones sanitarias en comunidades de difícil acceso, garantizando el acceso a servicios básicos de higiene y salud.