Caso de diplomas falsos conecta con universidad cerrada por Meduca en 2014

Los maestros imputados en el caso de los diplomas falsos tienen algo en común: recibieron títulos y certificaciones de una universidad que el Ministerio de Educación (Meduca) ordenó cerrar en 2014 bajo la dirección de la entonces ministra Lucy Molinar.

Se trata de la Universidad de Cartago (UCA), cuya sede quedaba en David, Chiriquí, y que operó desde 1999 hasta 2014 en Panamá.

En 2013 inició la investigación por parte del Meduca, que en ese momento esta siendo dirigido por Lucy Molinar como ministra de Educación, durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Entre los hallazgos estaba que ofertaban carreras no aprobadas y desactualizadas como Maestría en Gerencia Corporativa, Maestría en los Servicios de Salud, Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Privada, Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, Maestría en Administración de Negocios, entre otros.

La UCA fue una de 6 universidades privadas cerradas entre 2012 y 2013 por orden del Meduca. Las otras cinco universidades fueron Universidad de La Paz, Delphi University, Palladium University, International University y Oxford International University.

Pasó más de una década, y Lucy Molinar regresó al Meduca, esta vez en el gobierno del actual presidente José Raúl Mulino. La institución denunció que investigaba a maestros con diplomas falsos que trabajaban en la institución.

De acuerdo a las autoridades educativas lograron detectar al menos 401 casos inicialmente, adelantando que seguía llegando información nueva y que la cifra final sería aún mayor. En mayo de 2026, el Meduca interpuso las primeras denuncias formales ante el Ministerio Público, ampliando y presentando nuevas denuncias durante las semanas siguientes.

El pasado 12 de agosto, Molinar renuncia como ministra de Educación, pero el Ministerio Público continúa la investigación. El miércoles 26 de agosto, durante la llamada Operación Credenciales 1.0, fueron aprehendidas 23 personas, en su gran mayoría profesores que trabajaban en el sistema público que presuntamente habrían presentado certificaciones ilegítimas para mejorar sus puntajes en el sistema automatizado del Meduca, obteniendo así una ventaja para recibir plazas de trabajo, o acceder a posiciones más altas y aumentos salariales.

El Ministerio Público reveló durante las audiencias de control de garantías que estos maestros se encontraban en un listado de 30 personas que trabajaban en el Meduca y mantenían títulos de la UCA.

De los 30, las autoridades pudieron corroborar que 3 tenían sus papeles en orden. Durante los operativos alrededor del país realizados el 26 de agosto aprehendieron a 23. Muchos de ellos mientras se encontraban trabajando en las escuelas, mientras que otros fueron aprehendidos en sus residencias durante la madrugada. Al día siguiente aprehendieron a 2 docentes más que se encontraban en el Archipiélago de Las Perlas y en Chepo.

Esto quiere decir que aún faltan un par más por aprehender con títulos de la UCA.

Este grupo posiblemente sea solo el primero de muchos otros por venir. Meduca presentó decenas de denuncias al Ministerio Público y aseguró que hay al menos 401 casos registrados.

Por el momento, el Ministerio Público solo ha mencionado a la UCA, pero es posible que luego de Credenciales 1.0, venga Credenciales 2.0 y otras secuelas, con maestros que tengan títulos de otras universidades.

Un punto importante que aclararon las fiscales durante las audiencias es que de acuerdo a la normativa vigente en Panamá, quiénes hayan completado más del 50% de la carrera que cursaban al momento del cierre de una universidad tienen derecho a que se les entregue y reconozca su título académico. Las personas investigadas actualmente son quiénes no cumplen, de acuerdo al Ministerio Público, con ese requisito.

Hasta el momento, se han imputado cargos a 23 personas por los delitos de Falsificación de Documentos, Ejercicio Ilegal de una Profesión, Blanqueo de Capitales y Delincuencia Organizada. Ayer, domingo, la jueza de garantías, Irene Cedeño, continuaba la audiencia para aplicar las medidas cautelares, que al cierre de esta nota, no había culminado.