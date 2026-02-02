Caso Odebrecht entra en su semana decisiva tras reanudarse la audiencia

La audiencia del Caso Odebrecht se reanuda este lunes con el proceso enfocado en la evacuación de pruebas, una de las etapas determinantes del juicio, explicó el abogado Pedro Meilán.

De acuerdo con Meilán, durante esta semana el tribunal continuará recibiendo pruebas testimoniales, principalmente con la comparecencia de testigos presentados por las distintas defensas. Además, algunos abogados anunciarán la presentación de peritos, cuyos análisis formarán parte del caudal probatorio que el tribunal deberá valorar antes de avanzar a la siguiente fase del proceso.

“El juicio se encuentra en la etapa de evacuar las pruebas. Una vez que se complete esta fase, cuando todos los testigos y peritos hayan sido examinados, entonces se pasará posteriormente a la etapa de alegatos”, explicó el jurista al detallar el cronograma inmediato del caso.

Consultado sobre el ritmo que ha seguido el juicio, Meilán señaló que, de haber sido un proceso más punitivo, probablemente habría avanzado con mayor rapidez. No obstante, indicó que la existencia de acuerdos previos y la salida de varias personas del proceso ha permitido aliviar la carga del caso y facilitar su desarrollo.

El abogado manifestó que, si las condiciones se mantienen y no surgen contratiempos, existe la expectativa de que el juicio pueda concluir antes del Carnaval, aunque aclaró que esto dependerá del avance efectivo en la evacuación de las pruebas pendientes.

La reanudación de la audiencia marca así una semana clave dentro del Caso Odebrecht, en la que el foco estará puesto en los testimonios y peritajes que servirán de base para los alegatos finales de las partes.