Carlos Carrillo marca la estrategia de defensa en el caso Odebrecht: debido proceso y desvinculación total de Martinelli

En el inicio de una nueva jornada del juicio por el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/caso-odebrecht" target="_blank"><b>caso </b><b>Odebrecht</b></a>, el abogado <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/carlos-carrillo" target="_blank">Carlos Carrillo</a> </b>dejó clara la línea estratégica de la defensa del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ricardo-martinelli-berrocal" target="_blank">expresidente Ricardo Martinelli</a></b>, al confirmar su participación en la audiencia<b> de manera virtual</b> y anticipar los ejes centrales de sus alegatos ante el tribunal.<b>Carrillo </b>explicó que <b>Martinelli </b>fue debidamente notificado y que su comparecencia digital <b>se ajusta a los convenios internacionales vigentes</b>. Sin embargo, el núcleo de la estrategia no se limita a la forma de comparecencia, sino a un ataque frontal contra el proceso: primero, alegando violaciones a derechos y garantías fundamentales, y luego, entrando al fondo del caso para sostener que su defendido 'no guarda relación con hecho ilícito alguno'.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/caso-odebrecht-entra-en-fase-de-juicio-martinelli-participara-por-videollamada-FK19025110" target="_blank">Caso Odebrecht entra en fase de juicio; Martinelli participará por videollamada</a></b>Según el abogado, existe una confusión jurídica en torno a la vinculación del expresidente con delitos contra la administración pública. Aseguró que <b>Martinelli </b>nunca ha sido imputado por corrupción y que el intento de relacionarlo con un presunto blanqueo de capitales carece de debido proceso. En ese contexto, <b>Carrillo </b>recordó que <b>su cliente ha enfrentado distintos procesos tras haber sido declarado inocente en el caso de las escuchas telefónicas, lo que —a su juicio— evidencia una persecución judicial reiterada.</b>La defensa también cuestionó el manejo histórico de los procesos contra el exmandatario, señalando que los tribunales no han ajustado el juzgamiento a los principios generales del derecho, argumento que será desarrollado en los alegatos formales. Paralelamente, otros abogados e imputados anunciaron la presentación de recursos para solicitar su exclusión del proceso, lo que anticipa una jornada marcada por incidentes procesales.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/las-claves-del-caso-odebrecht-en-panama-con-martinelli-entre-los-senalados-y-un-nuevo-giro-judicial-NJ19012395" target="_blank">Las claves del caso Odebrecht en Panamá, con Martinelli entre los señalados y un nuevo giro judicial</a></b>El caso <b>Odebrecht</b>, <b>que investiga presunto blanqueo de capitales relacionado con sobornos durante el periodo 2009-2014 y posibles aportes a la campaña presidencial de 2009</b> —ganada por Martinelli en alianza con el <b>expresidente Juan Carlos Varela</b>—, es uno de los expedientes más voluminosos y complejos del sistema judicial panameño, con cerca de un millón de fojas.Iniciado en 2016 y con audiencia preliminar celebrada en 2022, el proceso llega a esta etapa tras casi cuatro años de espera para la apertura del juicio. En ese escenario, la estrategia de <b>Carlos Carrillo</b> apunta a convertir el debate procesal y la presunta falta de garantías en el principal frente de defensa, antes de que el tribunal entre a valorar el fondo de las acusaciones.