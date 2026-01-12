Carlos Carrillo marca la estrategia de defensa en el caso Odebrecht: debido proceso y desvinculación total de Martinelli

En el inicio de una nueva jornada del juicio por el caso Odebrecht, el abogado Carlos Carrillo dejó clara la línea estratégica de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, al confirmar su participación en la audiencia de manera virtual y anticipar los ejes centrales de sus alegatos ante el tribunal.

Carrillo explicó que Martinelli fue debidamente notificado y que su comparecencia digital se ajusta a los convenios internacionales vigentes. Sin embargo, el núcleo de la estrategia no se limita a la forma de comparecencia, sino a un ataque frontal contra el proceso: primero, alegando violaciones a derechos y garantías fundamentales, y luego, entrando al fondo del caso para sostener que su defendido “no guarda relación con hecho ilícito alguno”.

Nota de interés: Caso Odebrecht entra en fase de juicio; Martinelli participará por videollamada

Según el abogado, existe una confusión jurídica en torno a la vinculación del expresidente con delitos contra la administración pública. Aseguró que Martinelli nunca ha sido imputado por corrupción y que el intento de relacionarlo con un presunto blanqueo de capitales carece de debido proceso. En ese contexto, Carrillo recordó que su cliente ha enfrentado distintos procesos tras haber sido declarado inocente en el caso de las escuchas telefónicas, lo que —a su juicio— evidencia una persecución judicial reiterada.

La defensa también cuestionó el manejo histórico de los procesos contra el exmandatario, señalando que los tribunales no han ajustado el juzgamiento a los principios generales del derecho, argumento que será desarrollado en los alegatos formales. Paralelamente, otros abogados e imputados anunciaron la presentación de recursos para solicitar su exclusión del proceso, lo que anticipa una jornada marcada por incidentes procesales.

Nota de interés: Las claves del caso Odebrecht en Panamá, con Martinelli entre los señalados y un nuevo giro judicial

El caso Odebrecht, que investiga presunto blanqueo de capitales relacionado con sobornos durante el periodo 2009-2014 y posibles aportes a la campaña presidencial de 2009 —ganada por Martinelli en alianza con el expresidente Juan Carlos Varela—, es uno de los expedientes más voluminosos y complejos del sistema judicial panameño, con cerca de un millón de fojas.

Iniciado en 2016 y con audiencia preliminar celebrada en 2022, el proceso llega a esta etapa tras casi cuatro años de espera para la apertura del juicio. En ese escenario, la estrategia de Carlos Carrillo apunta a convertir el debate procesal y la presunta falta de garantías en el principal frente de defensa, antes de que el tribunal entre a valorar el fondo de las acusaciones.