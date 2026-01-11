Las claves del caso Odebrecht en Panamá, con Martinelli entre los señalados y un nuevo giro judicial

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá se reanuda este lunes 12 de enero, tras haber sido pospuesto en múltiples ocasiones, consolidándose como uno de los procesos judiciales más largos y complejos del país.

Estas son las principales claves para entender un caso que vuelve a la agenda nacional:

— Un escándalo de corrupción de alcance internacional. El caso surge a partir de la confesión de la constructora brasileña sobre el pago de sobornos millonarios a funcionarios y políticos en varios países de América Latina, incluido Panamá, a cambio de contratos de obras públicas.

— Millonarios sobornos y contratos estatales. Las investigaciones en Panamá apuntan al pago de decenas de millones de dólares en coimas relacionadas con grandes proyectos de infraestructura, así como a beneficios económicos derivados de contratos, adendas y presuntos sobrecostos.

— Un proceso marcado por constantes aplazamientos. El expediente cuenta con miles de tomos y años de investigación. El juicio ha sido reprogramado en reiteradas ocasiones por razones procesales y logísticas, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre la lentitud de la justicia.

— Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, entre los imputados. El expresidente Ricardo Martinelli figura entre los señalados en el proceso. De hecho, una de las suspensiones más recientes ocurrió tras no poder ser localizado para las notificaciones judiciales, lo que obligó al juzgado a diferir la audiencia.

— 31 presuntos imputados en total. Altas figuras políticas y empresariales bajo la lupa. Además de Martinelli, el caso involucra a exfuncionarios de alto nivel y empresarios, elevando el impacto político y el interés público del proceso.

— Suspensión de otro juicio para dar paso a Odebrecht. El Órgano Judicial de Panamá informó que el Tribunal de Juicio Oral que desarrolla el caso Fisher decidió suspender por varios días ese proceso, debido a que la jueza Baloisa Marquínez deberá presidir la audiencia del caso Odebrecht fijada para el 12 de enero de 2026.

— Símbolo de dos décadas de corrupción. El caso Odebrecht se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones que revelan pérdidas de miles de millones de dólares en fondos públicos durante las últimas décadas, convirtiéndose en un emblema de la lucha contra la corrupción en Panamá.

— Expectativa y presión ciudadana. La reanudación del juicio este 12 de enero genera atención y presión social, con sectores que exigen avances concretos, decisiones judiciales y el fin de la impunidad en uno de los casos más emblemáticos del país.

La audiencia representa un nuevo intento por destrabar un proceso que ha puesto a prueba la credibilidad del sistema judicial panameño y que sigue siendo clave para la rendición de cuentas.