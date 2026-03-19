Caso Snowland: 85 días sin avances claros de Acodeco

En medio del silencio institucional, el creador del proyecto, <b>Jimmy Chung</b>, ofreció recientemente su versión en un pódcast difundido en YouTube, donde atribuye el fracaso del evento a la falta de tiempo, problemas logísticos y fallas de proveedores.Según Chung, el proyecto generó una alta demanda en pocos días, alcanzando más de<b> $50,000 en preventas en una semana y cerca de $83,726 antes de su apertura</b>. No obstante, reconoce que la ejecución no cumplió con las expectativas.<b>El emprendedor sostiene que no existió intención de estafa, sino errores en la planificación y ejecución</b>. También indicó que los fondos recaudados se reinvirtieron en infraestructura y montaje, lo que dificultó responder de inmediato a las solicitudes de reembolso.