Caso Snowland: 85 días sin avances claros de Acodeco

Han transcurrido 85 días —casi tres meses— desde que estalló en redes sociales el caso Snowland Panama, tras la inauguración del evento el 21 de diciembre de 2025. A pesar de la atención pública y del inicio de una investigación de oficio por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), aún no se conocen avances concretos sobre el estado del proceso.

El caso se viralizó tras denuncias de consumidores que señalaron diferencias entre lo promocionado en redes sociales —mediante imágenes generadas con inteligencia artificial— y la experiencia real del evento instalado en el Casco Antiguo.

Acodeco informó en su momento que verificaría la veracidad de la publicidad difundida por la empresa y exhortó a los afectados a presentar denuncias formales. La entidad también recordó que la Ley 45 de 2007 obliga a los proveedores a cumplir con lo ofrecido en sus promociones.

Pese a la atención mediática inicial y al inicio de las diligencias, no se ha actualizado públicamente si el proceso avanzó hacia sanciones, acuerdos o cierre del expediente.