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Caso Snowland: 85 días sin avances claros de Acodeco

El caso Snowland Panamá también puso en el centro del debate el uso de inteligencia artificial en la publicidad.
El caso Snowland Panamá también puso en el centro del debate el uso de inteligencia artificial en la publicidad. Imagen de archivo
Por
Mileika Lasso
  • 19/03/2026 18:24
A casi tres meses de la alerta, persiste incertidumbre sobre Snowland mientras su creador expone su versión y Acodeco mantiene el proceso

Han transcurrido 85 días —casi tres meses— desde que estalló en redes sociales el caso Snowland Panama, tras la inauguración del evento el 21 de diciembre de 2025. A pesar de la atención pública y del inicio de una investigación de oficio por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), aún no se conocen avances concretos sobre el estado del proceso.

El caso se viralizó tras denuncias de consumidores que señalaron diferencias entre lo promocionado en redes sociales —mediante imágenes generadas con inteligencia artificial— y la experiencia real del evento instalado en el Casco Antiguo.

Acodeco informó en su momento que verificaría la veracidad de la publicidad difundida por la empresa y exhortó a los afectados a presentar denuncias formales. La entidad también recordó que la Ley 45 de 2007 obliga a los proveedores a cumplir con lo ofrecido en sus promociones.

Pese a la atención mediática inicial y al inicio de las diligencias, no se ha actualizado públicamente si el proceso avanzó hacia sanciones, acuerdos o cierre del expediente.

La versión del creador

En medio del silencio institucional, el creador del proyecto, Jimmy Chung, ofreció recientemente su versión en un pódcast difundido en YouTube, donde atribuye el fracaso del evento a la falta de tiempo, problemas logísticos y fallas de proveedores.

Según Chung, el proyecto generó una alta demanda en pocos días, alcanzando más de $50,000 en preventas en una semana y cerca de $83,726 antes de su apertura. No obstante, reconoce que la ejecución no cumplió con las expectativas.

El emprendedor sostiene que no existió intención de estafa, sino errores en la planificación y ejecución. También indicó que los fondos recaudados se reinvirtieron en infraestructura y montaje, lo que dificultó responder de inmediato a las solicitudes de reembolso.

Reembolsos y expectativas

Tras la cancelación del evento, la empresa comunicó que organizaría un proceso de devolución de dinero “ordenado y transparente”. Sin embargo, no se ha confirmado públicamente el nivel de cumplimiento de estos reembolsos.

Acodeco ha reiterado en casos similares que la prioridad es garantizar la devolución a los consumidores afectados, independientemente del monto.

Un caso que abre debate

El caso Snowland Panama también puso en el centro del debate el uso de inteligencia artificial en la publicidad, especialmente cuando las imágenes no representan fielmente el producto o servicio ofrecido.

Expertos y autoridades han advertido sobre la necesidad de regular este tipo de prácticas para evitar que los consumidores sean inducidos a error.

Mientras tanto, el caso continúa sin una resolución pública conocida, lo que mantiene la incertidumbre entre los afectados y plantea interrogantes sobre los tiempos de respuesta en procesos de protección al consumidor.

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