Infancias interrumpidas: el peso de ser madre cuando aún se es niña

Las risas no encajan del todo con la escena.Son risas sueltas, ligeras, de esas que suelen escaparse en los recreos. Se persiguen, se llaman por nombres diminutos, corren con la torpeza alegre de quien todavía está descubriendo el mundo. Pero en medio del juego hay pausas extrañas: una niña se detiene, se acomoda la camiseta sobre el vientre abultado; otra carga a un bebé con la misma naturalidad con la que hace un momento jugaba con su amiga. A unos pasos, dos niñas se sientan en el suelo con una muñeca entre las manos. Una le acomoda la ropa con cuidado, la otra la mece despacio y con delicadeza, como si fuera real. Se ríen. Se corrigen. Juegan a ser lo que, en ese mismo espacio, ya son.Ahí, en esa superposición, la infancia se vuelve una frontera borrosa.