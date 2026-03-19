Cepal: Panamá, segundo en crecimiento exportador regional, pero con retos en resiliencia

El año 2025 marcó un hito para Panamá en materia de comercio exterior. El país se posicionó como el segundo con mayor crecimiento en exportaciones en América Latina, solo detrás de Guyana. Sin embargo, este desempeño no responde a un cambio estructural en la economía panameña, sino a factores coyunturales. Así lo señaló Nahuel Oddone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la Sede Subregional México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante un foro en Expocomer, en la que analizó las dinámicas comerciales de la región.

Oddone explicó que el repunte exportador de Panamá se debió principalmente a la autorización para comercializar unas 8,000 toneladas de cobre y parte de oro que habían quedado almacenadas tras el cierre de la mina de First Quantum, en Donoso, en 2023.

“Ese movimiento alteró fuertemente la balanza comercial, pero no implica un cambio en la canasta exportadora del país”, puntualizó el especialista, quien insistió en que este hecho debe interpretarse como una excepción y no como una transformación de largo plazo.

Otro factor determinante, explicó, fue el pleno restablecimiento de la operación del Canal de Panamá, que había estado afectado por la sequía durante casi un año. La recuperación de esta infraestructura estratégica permitió normalizar el flujo comercial y reforzó el desempeño exportador. La combinación de ambos elementos convirtió a 2025 en un año excepcional para las exportaciones de bienes panameños.

No obstante, Oddone subrayó que la base real de la economía panameña sigue vinculada a los servicios, especialmente los financieros, logísticos y portuarios. En este sentido, destacó que el 60 % de las exportaciones de servicios en 2025 correspondieron a servicios modernos, un cambio significativo frente a la histórica predominancia de turismo, transporte y viajes. “Estamos viendo una transición hacia servicios modernos, que pueden consolidar a Panamá como plataforma regional de servicios logísticos y tecnológicos”, afirmó.

El experto de la Cepal advirtió que el país debe prepararse para un 2026 “sin efecto cobre”, lo que implica fortalecer su resiliencia frente a choques internacionales, climáticos y operativos.

Señaló que la dependencia de Panamá respecto a Estados Unidos es menor que la de otras economías centroamericanas, lo que le otorga un margen de resiliencia en un contexto de alta incertidumbre global.

Sin embargo, insistió en la necesidad de avanzar en la diversificación de socios comerciales y en la integración regional, para reducir vulnerabilidades y ampliar oportunidades.

Oddone también vinculó el desempeño comercial con la dinámica de la inversión extranjera directa en la región. Recordó que en el primer semestre de 2025 los anuncios de inversión cayeron un 53 % respecto al mismo período de 2024, afectando especialmente a México y Brasil, principales receptores de capitales.

En este escenario, dijo, Panamá debe reforzar su atractivo como nodo logístico y de servicios, aprovechando su menor dependencia de un solo mercado y su posición estratégica en cadenas globales de valor.

El funcionario de la Cepal enfatizó que la política comercial de los países debe reflejar su política industrial y de desarrollo productivo. “No es a la inversa. Primero se diseñan las prioridades estratégicas de la economía y luego se traducen en la política comercial”, señaló.

Añadió que “para Panamá, esto significa consolidar una estrategia que combine bienes y servicios, con énfasis en sectores modernos capaces de generar mayor valor agregado”.

Oddone situó el desempeño de Panamá en el contexto de la reconfiguración global del comercio. Recordó que el mundo transita un proceso de desglobalización y regionalización fragmentada, marcado por tensiones geopolíticas y el uso de aranceles como herramienta política.

En este escenario, contó que Panamá aparece como un actor clave en la logística regional, pero debe apostar por la diversificación y por un comercio basado en reglas claras, que proteja a las economías pequeñas frente a la volatilidad internacional.

Concluyó que el 2025 fue un año excepcional para Panamá en términos de exportaciones, pero no debe interpretarse como un cambio estructural. El reto para el país será consolidar su papel como plataforma de servicios modernos y logísticos, fortalecer su resiliencia y avanzar en la diversificación de socios comerciales. Solo así podrá transformar coyunturas extraordinarias en una estrategia sostenible de desarrollo económico.