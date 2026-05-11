Ciberataques en Panamá aumentan hasta 500%: AIG refuerza medidas de protección en plataformas estatales

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) advirtió este lunes 11 de mayo sobre un aumento “exponencial” de los intentos de ciberataques contra instituciones públicas panameñas, en medio de un escenario global marcado por amenazas digitales cada vez más sofisticadas.

Durante una conferencia de prensa, el administrador general de la AIG, Adolfo Fábrega, reveló que en los últimos meses el Gobierno ha tenido que atender al menos cinco incidentes cibernéticos de alto impacto en distintas entidades estatales.

“En los últimos meses hemos visto cinco incidentes que hemos podido manejar y que tenían el potencial de un impacto mayor”, explicó Fábrega.

Entre las instituciones afectadas mencionó a la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo y la plataforma Panamá Emprende.

Ataques provienen principalmente del extranjero

El funcionario detalló que la mayoría de las amenazas detectadas no tienen origen local, sino internacional.

“La mayoría de los ataques vienen del exterior. Los ataques locales representan un porcentaje ínfimo”, sostuvo.

Según explicó, muchos de estos ataques responden a patrones globales vinculados al denominado ransomware, una modalidad de secuestro digital que busca encriptar bases de datos para luego exigir pagos económicos a cambio de liberar la información.

“Lo que buscan usualmente es un fin financiero”, indicó.

No obstante, aseguró que Panamá no ha realizado pagos a organizaciones criminales para recuperar datos comprometidos.

“El Gobierno Nacional no ha entrado ni entrará en negociaciones ni ha sido partícipe de pagos para recuperación de datos extraídos”, afirmó.

Intentos de ataques crecieron hasta 500%

Fábrega señaló que el aumento de amenazas digitales en Panamá ha sido acelerado durante los últimos seis meses.

“El incremento ha sido exponencial. Estamos viendo aumentos de 200%, 300% y hasta 500% en intentos de ataques”, manifestó.

Aclaró que estas cifras corresponden a intentos de intrusión y no necesariamente a incidentes exitosos.

El administrador de la AIG explicó que el auge de la inteligencia artificial ha acelerado tanto las capacidades de defensa como las herramientas utilizadas por ciberdelincuentes para detectar vulnerabilidades.

“La inteligencia artificial nos permite fortalecer la ciberseguridad, pero también les da herramientas más poderosas a los atacantes”, advirtió.

Panamá refuerza su infraestructura digital

Frente al aumento de amenazas, la AIG informó que el Gobierno ha realizado inversiones millonarias para reforzar la protección de plataformas estatales.

Fábrega indicó que solo la AIG ha ejecutado inversiones cercanas a los $6 millones en ciberseguridad durante los últimos meses, mientras que el total de inversiones estatales supera los $20 millones.

“Estamos implementando herramientas líderes a nivel mundial para reducir el riesgo”, explicó.

Por su parte, el subadministrador de la AIG, Francisco Guinard, detalló que el Gobierno fortaleció el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT), creó un Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Estado y desplegó tecnologías basadas en inteligencia artificial para detectar amenazas en tiempo real.

Además, informó que ya operan plataformas avanzadas de monitoreo en las 15 instituciones e infraestructuras más críticas del país.

Piden colaboración del sector privado

Las autoridades insistieron en que la ciberseguridad debe asumirse como una responsabilidad compartida entre el Estado, la empresa privada y la ciudadanía.

“Todos somos susceptibles a amenazas digitales”, afirmó Fábrega.

El funcionario exhortó a organizaciones públicas y privadas a reportar incidentes de ciberseguridad ante el CSIRT Nacional y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), especialmente en casos donde puedan verse comprometidos datos personales de ciudadanos.

“Esto no se hace para señalar ni recriminar, sino para apoyarnos entre todos”, sostuvo.

La AIG también anunció que emitirá una resolución con nuevos estándares mínimos obligatorios de ciberseguridad para las instituciones públicas, como parte de una estrategia nacional de fortalecimiento digital.