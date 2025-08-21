Clima en Panamá | Onda tropical incursiona en el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que la onda tropical número 24 incursiona este jueves 21 de agosto en el territorio nacional, modulando las condiciones del tiempo y generando un escenario propicio para eventos lluviosos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada y la mañana se registrarán lluvias y aguaceros acompañados de descargas eléctricas en el Caribe panameño —desde Bocas del Toro hasta la comarca Guna Yala— y en gran parte de la vertiente del Pacífico, que incluye Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas Sur y las tierras bajas de Chiriquí.

En horas de la tarde, las precipitaciones con tormentas se concentrarán sobre Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y la Costa Abajo de Colón. El resto del país permanecerá mayormente nublado con lluvias aisladas de poca a moderada intensidad. El acumulado de lluvias esperado oscilará entre 20 y 100 milímetros.

Las temperaturas mínimas se mantendrán entre 21 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán de 26 °C a 29 °C en el resto del país y hasta 28 °C en la cordillera Central.

El Imhpa también advirtió sobre la fuerte confluencia de vientos y flujo ciclónico, con ráfagas de entre 5 y 15 km/h, así como posibles microrráfagas durante las tormentas.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé mar picado tanto en el Caribe como en el Pacífico, con alturas de oleaje de hasta 1.5 metros y periodos entre 5 y 11 segundos, por lo que se recomienda extremar precauciones.

El índice de radiación UV-B se ubicará en niveles de bajo a alto (02 a 07), con riesgo máximo a nivel nacional y posibilidad de generar quemaduras en un lapso de 30 a 60 minutos.

Las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad y mantenerse atentos a los avisos de vigilancia emitidos.