Clima en Panamá: Prognóstico para este jueves 26 de marzo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) </a>emitió su prognóstico del clima para este jueves 26 de marzo, caracterizado por altas temperaturas, intervalos nubosos y la presencia de lluvias aisladas en distintos puntos del país.Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan cielos <b>con intervalos nublados y algunas lluvias aisladas sobre la provincia de Colón y el oriente de Guna Yala</b>, así como aguaceros puntuales al<b> sur de Darién</b>. En el resto del país predominará un ambiente con poca nubosidad.Para la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán variables, con algunos aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica hacia el <b>sur de Darién</b>, además de lluvias dispersas en la vertiente del Caribe. También se prevén chubascos aislados en <b>Panamá Oeste y sectores de Panamá (norte y este)</b>, mientras que en <b>Chiriquí y el sur de Veraguas </b>podrían registrarse aguaceros aislados. El resto del territorio nacional mantendrá cielos entre despejados y con escasa nubosidad.En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas entre <b>22°C y 25°C</b> en áreas montañosas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país los valores oscilarán entre los <b>31°C y 36°C</b>, lo que mantendrá una sensación térmica elevada durante el día.En el Caribe, las condiciones marítimas presentarán olas entre 0.61 y 1.60 metros de altura, con periodos de 6 a 8 segundos. Por su parte, en el Pacífico se estiman olas entre 0.61 y 1.00 metros, con periodos más largos, entre 10 y 15 segundos.El informe también advierte sobre índices de <b>radiación UV-B elevados</b>, con valores entre <b>8 y 11+,</b> lo que representa niveles de riesgo muy altos a extremos. Ante esto, las autoridades recomiendan evi<b>tar la exposición prolongada al sol</b>, utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado.