Clima en Panamá: Prognóstico para este jueves 26 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió su prognóstico del clima para este jueves 26 de marzo, caracterizado por altas temperaturas, intervalos nubosos y la presencia de lluvias aisladas en distintos puntos del país.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan cielos con intervalos nublados y algunas lluvias aisladas sobre la provincia de Colón y el oriente de Guna Yala, así como aguaceros puntuales al sur de Darién. En el resto del país predominará un ambiente con poca nubosidad.

Para la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán variables, con algunos aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica hacia el sur de Darién, además de lluvias dispersas en la vertiente del Caribe. También se prevén chubascos aislados en Panamá Oeste y sectores de Panamá (norte y este), mientras que en Chiriquí y el sur de Veraguas podrían registrarse aguaceros aislados. El resto del territorio nacional mantendrá cielos entre despejados y con escasa nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas entre 22°C y 25°C en áreas montañosas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país los valores oscilarán entre los 31°C y 36°C, lo que mantendrá una sensación térmica elevada durante el día.

En el Caribe, las condiciones marítimas presentarán olas entre 0.61 y 1.60 metros de altura, con periodos de 6 a 8 segundos. Por su parte, en el Pacífico se estiman olas entre 0.61 y 1.00 metros, con periodos más largos, entre 10 y 15 segundos.

El informe también advierte sobre índices de radiación UV-B elevados, con valores entre 8 y 11+, lo que representa niveles de riesgo muy altos a extremos. Ante esto, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado.