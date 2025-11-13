Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 13 de noviembre

Durante la tarde y noche, prevalecerán cielos nublados con precipitaciones intermitentes y aguaceros aislados, de ligeros a moderados , acompañados de actividad eléctrica en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé , así como en Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro .

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para la mañana de este jueves 13 de noviembre se esperan cielos de dispersos a nublados , con lluvias intermitentes y aguaceros con actividad eléctrica en toda la vertiente del Caribe.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados con lluvias ocasionales y tormentas eléctricas sobre áreas costeras y de cordillera en Panamá Este, Darién, los golfos de Panamá y Chiriquí, así como en el sur de Veraguas y la península de Azuero. En horas de la tarde y noche, se anticipan cielos nublados con lluvias continuas y aguaceros aislados de ligeros a moderados, acompañados de actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, además de Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10°C y 25°C, mientras que las máximas se ubicarán entre 26°C y 31°C.

En cuanto a los índices de radiación UV-B, se prevén niveles bajos a moderados en ambas vertientes durante la mañana y la tarde.