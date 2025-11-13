Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 13 de noviembre

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> informó que para la mañana de este <b>jueves 13 de noviembre</b> se esperan <b>cielos de dispersos a nublados</b>, con <b>lluvias intermitentes</b> y <b>aguaceros con actividad eléctrica</b> en toda la vertiente del Caribe.Durante la tarde y noche, prevalecerán <b>cielos nublados</b> con <b>precipitaciones intermitentes</b> y <b>aguaceros aislados, de ligeros a moderados</b>, acompañados de actividad eléctrica en sectores de las <b>comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé</b>, así como en <b>Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro</b>.