Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 17 de noviembre

En el litoral Pacífico, la mañana estará marcada por lluvias ligeras y chubascos aislados en las costas de Los Santos y en sectores del norte de la región Metropolitana. Para la tarde, se anticipan aguaceros y tormentas, incluso de intensidad muy fuerte, con probabilidad de ráfagas de viento en Panamá Centro, Panamá Oeste, Veraguas Centro y Ngäbe Buglé. Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar crecidas de ríos o anegaciones puntuales.En <b>Chiriquí, Herrera, Coclé, Darién y la comarca Emberá </b>se prevén aguaceros aislados de variada intensidad.Durante la noche, no se descartan nublados acompañados de lluvias ligeras o chubascos en las costas de Veraguas y en las zonas norte y este de la provincia de Panamá.Las temperaturas mínimas oscilarán entre <b>23°C y 24.5°C</b>, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se ubicarán entre <b>12°C y 21°C</b>.Las temperaturas máximas serán de <b>29.5°C a 31.5°C</b> en el Caribe y de <b>28°C a 31°C</b> en el Pacífico, con valores inferiores a <b>23°C</b> en las zonas montañosas.En cuanto a los índices de radiación UV-B, se prevén niveles <b>Altos a Muy Altos</b> en Bocas del Toro y <b>Moderados a Altos</b> en el resto del país, por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones.