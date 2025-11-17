Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 17 de noviembre

Para horas de la tarde, se esperan episodios de cielo nublado en la vertiente Caribe, con posibles chubascos aislados. Durante la noche, las condiciones se tornarán más inestables, con aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y potencial de ráfagas de viento en Guna Yala, Colón —especialmente en Costa Arriba— y en zonas marítimas adyacentes. En Bocas del Toro, las lluvias serán más aisladas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para la mañana de este lunes 17 de noviembre se espera se mantendrán chubascos y aguaceros de variada intensidad aislados en Colón y Guna Yala.

En el litoral Pacífico, la mañana estará marcada por lluvias ligeras y chubascos aislados en las costas de Los Santos y en sectores del norte de la región Metropolitana. Para la tarde, se anticipan aguaceros y tormentas, incluso de intensidad muy fuerte, con probabilidad de ráfagas de viento en Panamá Centro, Panamá Oeste, Veraguas Centro y Ngäbe Buglé.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar crecidas de ríos o anegaciones puntuales.

En Chiriquí, Herrera, Coclé, Darién y la comarca Emberá se prevén aguaceros aislados de variada intensidad.

Durante la noche, no se descartan nublados acompañados de lluvias ligeras o chubascos en las costas de Veraguas y en las zonas norte y este de la provincia de Panamá.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23°C y 24.5°C, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se ubicarán entre 12°C y 21°C.

Las temperaturas máximas serán de 29.5°C a 31.5°C en el Caribe y de 28°C a 31°C en el Pacífico, con valores inferiores a 23°C en las zonas montañosas.

En cuanto a los índices de radiación UV-B, se prevén niveles Altos a Muy Altos en Bocas del Toro y Moderados a Altos en el resto del país, por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones.