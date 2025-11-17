Ecuador dice ‘no’ a la ambición de Noboa de una nueva constitución y de bases extranjeras

Ecuador rechazó este domingo ampliamente las propuestas planteadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un referéndum para establecer una Asamblea Constituyente que redactase una nueva constitución, permitir bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas y quitar la financiación pública a los partidos políticos.

Noboa, que fue reelegido en abril hasta 2029 con una amplia victoria sobre la candidata correísta Luisa González, sufrió un duro revés en este referéndum donde el ‘No’ se impuso en las cuatro preguntas con márgenes de entre 23 y 6 puntos porcentuales de ventaja, con el escrutinio al 96 %.

Al conocer la derrota, el mandatario no salió a hablar públicamente y únicamente se manifestó en redes sociales para aceptar la derrota. “Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, dijo Noboa, quien señaló que su compromiso con el país se fortalece tras este referendo.

Lo que al inicio del día se anticipaba como una fiesta para el oficialismo, lo terminó siendo para la oposición, liderada por el correísmo, que llegaba a esta cita con fricciones internas tras haber perdido las últimas tres elecciones presidenciales, dos de ellas contra Noboa y con Luisa González como candidata.

“Ecuador venció al odio. Este país se une para decirle a los gobiernos que con los derechos de los ecuatorianos no se juega. Hay un pueblo digno que hoy te dice no a tus mentiras, corrupción y destrucción del país”, dijo González.

Este referéndum era el décimo celebrado en Ecuador en los últimos 20 años, la mayoría a iniciativa de los presidentes de turno para lograr el respaldo popular a sus reformas y proyecto política, como buscó Noboa en este caso.