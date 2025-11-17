Ecuador dice ‘no’ a la ambición de Noboa de una nueva constitución y de bases extranjeras

La semana anterior, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, había visitado Ecuador por segunda vez en apenas tres meses para recorrer las bases militares de Manta y Salinas, en la costa ecuatoriana, y escenificar el interés de la administración Donald Trump en poder operar en esos emplazamientos.Sin embargo, un 60,59 % de los ecuatorianos votaron por mantener la prohibición vigente en la actual Constitución, la misma que ya obligó a los EE.UU. a salir en 2009 de la base de Manta, tras una estancia de diez años. El ‘Sí’ obtuvo el 39,41 %.En la cuestión para quitar los fondos públicos a los partidos, el ‘No’ se alzó con el 58,06 % de votos válidos frente al 41,94 % del ‘Sí’, y la pregunta con menor margen fue la de reducir el número de asambleístas de 151 a 73, donde el ‘No’ registró el 53,46 % y el ‘Sí’ el 46,54 %.