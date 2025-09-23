Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 23 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Blas Córdoba, del Imhpa, se espera cielos de dispersos a nublado con aguaceros, algunos acompañados de actividad eléctrica.

La zona de convergencia intertropical se ubica sobre el Pacífico, sin embargo impactando directamente sobre la parte este de Panamá. Además, interactuando con los dos sistemas de baja presión.

Se esperan condiciones propias de la temporada lluviosa, ya que la onda tropical se mantiene fuera del país.

Pronóstico del clima en Panamá para este martes 23 de septiembre

- Para horas de la mañana: Sobre el Caribe, cielos de dispersos a nublados con aguaceros sobre Guna Yala. En el Pacífico, aguaceros sobre Panamá Oeste, Golfo de Panamá y Darién.

- Para la tarde: Tanto para el Caribe como la zona del Pacífico, se esperan algunos aguaceros con actividad eléctrica.

- Para la noche: Cielos de dispersos a nublados, con aguaceros aislados sobre Guna Yala.