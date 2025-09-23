António Guterres afirma que el genocidio en Gaza supera cualquier otro conflicto de la última década

La <b>Asamblea General de la ONU</b> inició este martes en <b>Nueva York</b> bajo un clima de máxima tensión, con la <b>guerra en Gaza</b> y las denuncias de <b>genocidio</b> en el eje de las intervenciones. El <b>secretario general António Guterres</b> advirtió sobre 'la magnitud de la muerte y la destrucción' en el enclave palestino, afirmando que supera cualquier otro conflicto de la última década. A su vez, el presidente de <b>Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva</b>, fue categórico: 'Nada, absolutamente nada, justifica el genocidio que está en marcha en Gaza'.En la apertura participaron también el presidente de <b>Estados Unidos, Donald Trump</b>, quien prevé presentar a un bloque de <b>líderes árabes</b> una propuesta de paz y gobernanza de posguerra. Según adelantó <b>Axios</b>, representantes de <b>Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia</b> y <b>Pakistán</b> asisten a las reuniones. Entretanto, continúan los bombardeos del ejército <b>israelí</b>: al menos 18 personas murieron en las últimas horas.