Panamá: El destino ideal para empresas multinacionales

El <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino</a></b> destacó en el <b>‘Panama Day’</b> en Nueva York las ventajas competitivas de Panamá, presentándolo como el centro de negocios y logística ideal para la inversión extranjera. El evento, que congregó a líderes empresariales y financieros, sirvió como una plataforma para reafirmar la estabilidad económica y el compromiso del país con el crecimiento sostenible.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mulino-en-nueva-york-estas-fueron-las-cuatro-reuniones-comerciales-FO16189837" target="_blank">La agenda del presidente Mulino en Nueva York, donde se encuentra para participar de la Asamblea General de la ONU, ha incluido diversas reuniones de ámbito comercial.</a></b><b>Panamá: Un destino estratégico para empresas multinacionales</b>Mulino resaltó el éxito del régimen de <b>Sede de Empresas Multinacionales (SEM)</b>, bajo el cual ya operan 186 compañías, 12 de ellas instaladas en el último año. Este crecimiento es una clara señal de la confianza de los inversionistas en Panamá. Gigantes globales como AES, Procter &amp; Gamble, Dell y Caterpillar ya han elegido al país, atraídas por la seguridad jurídica, incentivos fiscales claros y beneficios migratorios.