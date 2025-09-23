Panamá: El destino ideal para empresas multinacionales

El presidente José Raúl Mulino destacó en el ‘Panama Day’ en Nueva York las ventajas competitivas de Panamá, presentándolo como el centro de negocios y logística ideal para la inversión extranjera. El evento, que congregó a líderes empresariales y financieros, sirvió como una plataforma para reafirmar la estabilidad económica y el compromiso del país con el crecimiento sostenible. La agenda del presidente Mulino en Nueva York, donde se encuentra para participar de la Asamblea General de la ONU, ha incluido diversas reuniones de ámbito comercial. Panamá: Un destino estratégico para empresas multinacionales Mulino resaltó el éxito del régimen de Sede de Empresas Multinacionales (SEM), bajo el cual ya operan 186 compañías, 12 de ellas instaladas en el último año. Este crecimiento es una clara señal de la confianza de los inversionistas en Panamá. Gigantes globales como AES, Procter & Gamble, Dell y Caterpillar ya han elegido al país, atraídas por la seguridad jurídica, incentivos fiscales claros y beneficios migratorios.

La conectividad de Panamá que mueve el mundo Durante su intervesión, el presidente Mulino subrayó el papel crucial de Panamá en el comercio global y destacó los siguientes puntos esenciales:

Canal de Panamá: Maneja el 5% del comercio mundial, conectando a 144 rutas marítimas y más de 1,700 puertos. Aeropuerto de Tocumen: Moviliza a más de 20 millones de pasajeros al año, consolidándose como el hub aéreo más importante de la región. Esta red de conectividad es un activo inigualable que facilita el flujo de bienes, personas y servicios a escala global.

¿Cuáles son las inversiones de Panamá a futuro? Mulino compartió los planes de su gobierno para impulsar el desarrollo a largo plazo, incluyendo el Plan de Gobierno 2024–2029, con una inversión pública de más de $30,000 millones en áreas vitales como la salud, la educación, la movilidad sostenible y la innovación digital.

Un proyecto destacado es el reservorio de Río Indio, una inversión entre $1,500 y $1,600 millones en colaboración con la administración del Canal. Este proyecto no solo asegurará el agua para más de 2 millones de personas, sino que también garantizará la confiabilidad operativa del Canal de Panamá por los próximos 50 años.