Mulino en Nueva York: Estas fueron las cuatro reuniones comerciales

<b>Asimismo, el presidente</b> sostuvo este lunes en Nueva York un encuentro con el príncipe heredero del Estado de Kuwait, <b>Sabah Al-Khaled Al-Hamad</b>, con el objetivo de estrechar los lazos bilaterales y atraer nuevas inversiones hacia Panamá.Durante la reunión, Mulino invitó a Kuwait a <b>establecer una embajada en Panamá</b>, como paso clave para fortalecer las relaciones diplomáticas y promover una colaboración más estrecha en áreas de interés común.El mandatario panameño destacó las <b>oportunidades que ofrece el país como hub logístico de América Latina</b>, además de los megaproyectos de infraestructura en marcha que representan atractivas opciones para la inversión extranjera.