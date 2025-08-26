Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 26 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este martes 26 de agosto.

Según el pronóstico elaborado por María Cosme, del Imhpa, intervalos nublados sobre el país y episodios de lluvias con tormentas que podrían llegar a ser fuertes y aisladas.

Para este martes 26 de agosto, la Zona de Convergencia Intertropical se mantiene sobre la zona del Pacífico del país e interactuando con una zona de baja presión.

La onda tropical No. 26 se mantiene sobre la cuenca del Caribe al oeste de Venezuela.

Para la mañana se esperan lluvias para Bocas del Toro, Norte de Veraguas, Colón Costa Abajo y otras zonas del norte. Para horas de la tarde, episodios de lluvias con tormentas sobre Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.

Aviso de vigilancia por mar de fondo

El aviso de vigilancia activado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) debido al mar de fondo que se extiende hasta el martes 26 de agosto de 2025.

Se espera una afectación para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Darién y Archipiélago de Las Perlas.

Recomendaciones del Sinaproc por el mar de fondo

- Evitar actividades recreativas y deportivas en el mar durante los días del aviso.

- Bañistas deben extremar precaución y abstenerse de ingresar al mar en playas abiertas.

- Pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas deben evitar hacerse a la mar en condiciones adversas.

- Mantener vigilancia en zonas costeras y seguir las orientaciones de las autoridades locales.

- Portar siempre chalecos salvavidas y equipo de seguridad en las embarcaciones autorizadas a navegar.

Líneas de Emergencia: 520-4426 / 911 / 6998-4809