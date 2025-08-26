‘Nos mandaron al matasano’: padre de joven quemado en el Nicolas A. Solano

<b>Investigación</b>El Hospital Regional Nicolás A. Solano (Hrnas) informó este lunes que suspendió los turnos de un médico involucrado en un procedimiento durante el cual un paciente sufrió quemaduras mientras se le realizaba la limpieza de una herida abdominal.La institución detalló que, además de las acciones administrativas que ya se iniciaron contra el galeno, se mantiene plena colaboración con el Ministerio Público en las investigaciones correspondientes.De acuerdo a la Procuraduría General de la Nación, el hecho ocurrió el pasado viernes 22 de agosto. Actualmente, se mantienen realizando oficios dentro del centro hospitalario con el fin de determinar si existió la comisión de un delito.