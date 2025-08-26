  1. Inicio
Hospital Nicolas A. Solano

‘Nos mandaron al matasano’: padre de joven quemado en el Nicolas A. Solano

Fachada del Hospital Nicolas A. Solano
Fachada del Hospital Nicolas A. Solano Richard Bonilla
Sandry Crespo
  • 26/08/2025 07:47
La institución detalló que iniciaron acciones administrativas contra el galeno.

El hijo de Carlos Ibarra comenzó a sentir un dolor abdominal durante la noche del jueves 21 de agosto. El joven de 19 años, estando en el colegio llamó a sus familiares para que lo buscaran porque ya no aguantaba el dolor. En casa, comenzó a vomitar y pidió que lo llevaran al médico.

Se trasladaron al Centro de Salud de Arraijan donde lo refirieron al Hospital Nicolas A. Solano. “Me refirió al matasano”, le dijo Ibarra al especialista. Sin embargo, fueron hasta allá. Después de realizar los exámenes necesarios diagnosticaron que su hijo tenía apendicitis y debía ser operado.

Ibarra narró en Telemetro Reporta que a las 11:00p.m. su hijo fue ingresado al quirófano. A eso de las 3:00a.m. salió y él solo se preocupó por cómo se sentía. “No lo revisé, él tenía frío y no lo quise destapar. Él sábado me llamó y me dijo que lo podía ir a retirar. Mientras se procesaba la salida, un médico me dijo: ‘le vamos a dar salida después que coma’, me quedé en la sala de espera”.

Continúa contando: “Estando en la sala de espera, se me acercó un doctor y me informó que él fue quien le hizo la cirugía a mi hijo y que había tenido un problema: Le puso alcohol en la herida y una chispa del cautin ocasionó fuego en la piel de mi hijo. Me dijo que era una quemadita y que le había recetado unas cremas”.

“Cuando entré otra vez al cuarto donde estaba mi hijo, otro pacientes me dijeron: ‘está mal lo que que le hicieron, eso está fuera de orden’. En ese momento le subo el suéter y le veo las quemaduras. Ahí me dio cuenta que fue algo más grave. Decidí que se quedara en el hospital, el doctor como que quería que me lo llevara para él deslindarse de alguna responsabilidad”.

Investigación

El Hospital Regional Nicolás A. Solano (Hrnas) informó este lunes que suspendió los turnos de un médico involucrado en un procedimiento durante el cual un paciente sufrió quemaduras mientras se le realizaba la limpieza de una herida abdominal.

La institución detalló que, además de las acciones administrativas que ya se iniciaron contra el galeno, se mantiene plena colaboración con el Ministerio Público en las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a la Procuraduría General de la Nación, el hecho ocurrió el pasado viernes 22 de agosto. Actualmente, se mantienen realizando oficios dentro del centro hospitalario con el fin de determinar si existió la comisión de un delito.

