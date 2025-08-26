‘Nos mandaron al matasano’: padre de joven quemado en el Nicolas A. Solano

El hijo de Carlos Ibarra comenzó a sentir un dolor abdominal durante la noche del jueves 21 de agosto. El joven de 19 años, estando en el colegio llamó a sus familiares para que lo buscaran porque ya no aguantaba el dolor. En casa, comenzó a vomitar y pidió que lo llevaran al médico.

Se trasladaron al Centro de Salud de Arraijan donde lo refirieron al Hospital Nicolas A. Solano. “Me refirió al matasano”, le dijo Ibarra al especialista. Sin embargo, fueron hasta allá. Después de realizar los exámenes necesarios diagnosticaron que su hijo tenía apendicitis y debía ser operado.

Ibarra narró en Telemetro Reporta que a las 11:00p.m. su hijo fue ingresado al quirófano. A eso de las 3:00a.m. salió y él solo se preocupó por cómo se sentía. “No lo revisé, él tenía frío y no lo quise destapar. Él sábado me llamó y me dijo que lo podía ir a retirar. Mientras se procesaba la salida, un médico me dijo: ‘le vamos a dar salida después que coma’, me quedé en la sala de espera”.

Continúa contando: “Estando en la sala de espera, se me acercó un doctor y me informó que él fue quien le hizo la cirugía a mi hijo y que había tenido un problema: Le puso alcohol en la herida y una chispa del cautin ocasionó fuego en la piel de mi hijo. Me dijo que era una quemadita y que le había recetado unas cremas”.

“Cuando entré otra vez al cuarto donde estaba mi hijo, otro pacientes me dijeron: ‘está mal lo que que le hicieron, eso está fuera de orden’. En ese momento le subo el suéter y le veo las quemaduras. Ahí me dio cuenta que fue algo más grave. Decidí que se quedara en el hospital, el doctor como que quería que me lo llevara para él deslindarse de alguna responsabilidad”.