Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 10 de septiembre

Este miércoles Panamá espera recibir un cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados y posibles tormentas en zonas específicas del país, así lo informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

El meteorólogo Rafael Morán detalló que las condiciones del tiempo estarán siendo influenciadas por la oscilación de la zona de convergencia sobre el país y zonas de bajas presión en áreas de marítimas, lo que pronostica condiciones climáticas estables durante la mañana, con cielo parcialmente nublado y aguaceros aislados en Azuero.

Para la tarde, se tiene previsto aguaceros aislados con posibles tormentas en el occidente del país, la provincia de Veraguas, cordillera central, Azuero, Coclé, Panamá Oeste, Colón y el Oriente nacional.

En la noche, las lluvias podrías extenderse hacia el Occidente, zonas marítimas, sur de Veraguas, el sector costero de Panamá Este y la comarca Emberá.

A nivel de temperatura, se espera que esta oscile los 32 °C. Mientras que, los índices de radiación ultravioleta se podrían ser cercanos a los muy altos.

Las condiciones marítimas son favorables para la navegación en el litoral caribeño, pero en el Pacífico se debe tener precaución por mareas altas.