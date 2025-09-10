Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 10 de septiembre

Este miércoles <b>Panamá </b>espera recibir un cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados y posibles tormentas en zonas específicas del país, así lo informó el Instituto de <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).</a></b>El meteorólogo <b>Rafael Morán </b>detalló que las condiciones del tiempo estarán siendo influenciadas por la oscilación de la zona de convergencia sobre el país y zonas de bajas presión en <b>áreas de marítimas,</b> lo que pronostica condiciones climáticas estables durante la mañana, con cielo parcialmente nublado y aguaceros aislados en <b>Azuero</b>.Para la tarde, se tiene previsto aguaceros aislados con posibles tormentas en el occidente del país, la provincia de<b> Veraguas, cordillera central, Azuero, Coclé, Panamá Oeste, Colón</b> y el Oriente nacional.En la noche, las lluvias podrías extenderse hacia el <b>Occidente</b>, zonas marítimas, <b>sur de Veraguas</b>, el sector costero de <b>Panamá Este y la comarca Emberá.</b>A nivel de temperatura, se espera que esta<b> oscile los 32 °C. </b>Mientras que, los índices de radiación ultravioleta se podrían ser cercanos a los muy altos.Las condiciones marítimas son favorables para la navegación en el litoral caribeño, pero en el <b>Pacífico </b>se debe tener precaución por mareas altas.