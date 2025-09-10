Comisión de Educación prohija proyecto que busca cambiar vigencia fiscal del Meduca

Los diputados que la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional prohijaron la mañana de este miércoles 10 de septiembre el anteproyecto de ley No. 178, que busca modificar la vigencia fiscal del presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca).

Esta norma fue propuesta por el diputado de la bancada de Vamos Jorge Bloise, quien destacó que este anteproyecto de ley surge por las consideraciones que se hicieron en el Compromiso Nacional por la Educación.

Bloise explicó en la sustentación de su anteproyecto de ley que en el Compromiso Nacional por la Educación ocho sectores del país resaltaron que la falta de planificación era un desafío para el Meduca.

El objetivo principal de la propuesta es que el periodo fiscal del presupuesto para el Meduca sea del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente.

La propuesta también surge como respuesta a la necesidad de optimizar la gestión administrativa y financiera de la educación.

Además, se busca mejorar la ejecución del presupuesto, permitiendo que los fondos lleguen a tiempo para el inicio del año escolar.

Según la exposición de motivos del proyecto, la actual descoordinación entre el calendario escolar y la vigencia fiscal genera problemas, como la falta de mantenimiento en los centros educativos y la incapacidad de ejecutar proyectos cruciales.

La norma señala que este cambio permitiría una mejor planificación y uso de los recursos, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento del sistema educativo.