Clima en Panamá: Pronóstico para este sábado 11 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió este sábado 11 de octubre un aviso de prevención por lluvias y aguaceros que se mantendrán hasta el mediodía, de acuerdo con información suministrada por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Las regiones bajo vigilancia son: Bocas del Toro, Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y Panamá Oeste.

También estarán afectadas las zonas de Panamá, Panamá norte (Bayano), Darién, la comarca Guna Yala, así como la provincia de Colón.

Las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar actividades al aire libre durante los aguaceros, y tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos o deslizamientos de tierra.

El Sinaproc recordó además que el monitoreo se mantiene activo en todo el territorio nacional y que cualquier emergencia puede ser reportada a las líneas 520-4429, 520-4426 o al 911.