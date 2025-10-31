Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 31 de octubre

La meteoróloga <b>Pilar López</b>, del <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>, </a>informó que para la mañana de este <b>viernes 31 de octubre</b> se esperan <b>lluvias y tormentas</b> a lo largo del <b>Caribe central y occidental</b>, por lo que recomendó precaución ante posibles <b>ráfagas de viento</b>.Las lluvias podrían extenderse desde el <b>norte de Coclé hasta Panamá</b>, de manera eventual. En el resto del territorio nacional se prevé un <b>cielo parcialmente nublado</b>, con probabilidad de aguaceros en la <b>península de Azuero</b>, donde se recomienda cautela por la <b>saturación de los suelos</b>.En horas de la tarde, continuarán los <b>aguaceros en el área del Caribe</b>, especialmente en <b>Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé</b>, con precipitaciones intensas y ráfagas de viento.En las <b>provincias centrales, Veraguas, la península de Azuero y Chiriquí</b> (tanto tierras altas como bajas) también podrían presentarse <b>eventos de lluvia con actividad eléctrica</b>, sin descartar ráfagas de viento. Hacia el <b>oriente del país</b>, se esperan aguaceros de <b>variada intensidad</b>, aunque más <b>aislados</b>.Durante la <b>noche</b>, las lluvias persistirán en el <b>Caribe central y occidental</b>, sectores de la <b>comarca Ngäbe Buglé</b> y posiblemente hasta <b>Bocas del Toro</b>. En <b>Chiriquí</b> (tierras altas y bajas) y el <b>sur de Veraguas</b> podrían registrarse lluvias ocasionales. En el <b>oriente del país</b> se mantendrán aguaceros dispersos, con probabilidad de lluvias en <b>Guna Yala</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>27°C y 32°C</b>, mientras que los <b>índices de radiación ultravioleta</b> estarán <b>moderados en el Caribe</b> y <b>altos en el Pacífico</b>.Las <b>condiciones marítimas</b> se mantendrán bajo <b>precaución por oleaje y vientos</b> en el <b>Caribe central y occidental</b>, y por <b>mar de fondo</b> en el <b>Pacífico</b>.El IMHPA mantiene vigentes los avisos de vigilancia por: el mar de fondo en el Pacífico. y lluvias significativas en el Caribe.