Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 31 de octubre

La meteoróloga Pilar López, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para la mañana de este viernes 31 de octubre se esperan lluvias y tormentas a lo largo del Caribe central y occidental, por lo que recomendó precaución ante posibles ráfagas de viento.

Las lluvias podrían extenderse desde el norte de Coclé hasta Panamá, de manera eventual. En el resto del territorio nacional se prevé un cielo parcialmente nublado, con probabilidad de aguaceros en la península de Azuero, donde se recomienda cautela por la saturación de los suelos.

En horas de la tarde, continuarán los aguaceros en el área del Caribe, especialmente en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé, con precipitaciones intensas y ráfagas de viento.

En las provincias centrales, Veraguas, la península de Azuero y Chiriquí (tanto tierras altas como bajas) también podrían presentarse eventos de lluvia con actividad eléctrica, sin descartar ráfagas de viento. Hacia el oriente del país, se esperan aguaceros de variada intensidad, aunque más aislados.

Durante la noche, las lluvias persistirán en el Caribe central y occidental, sectores de la comarca Ngäbe Buglé y posiblemente hasta Bocas del Toro. En Chiriquí (tierras altas y bajas) y el sur de Veraguas podrían registrarse lluvias ocasionales. En el oriente del país se mantendrán aguaceros dispersos, con probabilidad de lluvias en Guna Yala.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 32°C, mientras que los índices de radiación ultravioleta estarán moderados en el Caribe y altos en el Pacífico.

Las condiciones marítimas se mantendrán bajo precaución por oleaje y vientos en el Caribe central y occidental, y por mar de fondo en el Pacífico.

El IMHPA mantiene vigentes los avisos de vigilancia por: el mar de fondo en el Pacífico. y lluvias significativas en el Caribe.