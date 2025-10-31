Mulino veta ley que imponía descuentos obligatorios en seguros

El <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente de la República, José Raúl Mulino</a></b>, vetó el proyecto de ley 53, que <b>pretendía establecer descuentos obligatorios en las pólizas de seguros</b>. Según el Ejecutivo, la iniciativa que modificaría la<b> Ley 68 de 206</b>, generaría <b>distorsiones en el mercado y atentaría contra la libre competencia</b> del sector.En una nota enviada al presidente de la <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera</a></b>, y fechada el 27 de octubre, Mulino argumentó que, aunque el proyecto <b>buscaba favorecer al consumidor, su aplicación tendría efectos contraproducentes en la economía</b> y en la estabilidad del sistema asegurador, al <b>imponer controles de precios sin sustento técnico</b>.La iniciativa pretendía modificar la vigente <b>Ley 68 de 2016</b>, que regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito, y que adiciona una disposición a la<b> Ley 12 de 2012</b>, que regula la actividad de seguros.El mandatario advirtió en la nota enviada a Herrera que una intervención estatal en un mercado regido por principios de libre competencia enviaría <i>'un mensaje de desconfianza incompatible con los objetivos de solidez económica y sostenibilidad que se buscan promover en el país'</i>.El <b>veto presidencial </b>coincidió con las observaciones de entidades como la <a href="/tag/-/meta/ssrp-superintendencia-de-seguros-y-reaseguros-de-panama">Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá</a>, la <a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia</a>, el <a href="/tag/-/meta/ministerior-de-comercio-e-industrias-mici-">Ministerio de Comercio e Industrias</a> y la <a href="/tag/-/meta/apadea-asociacion-panamena-de-aseguradores">Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea)</a>, que habían solicitado devolver el proyecto al Órgano Legislativo.Apadea respaldó la decisión del Ejecutivo, destacando que el presidente Mulino hizo <b>'valer el derecho a la libre competencia y al valor de la empresa privada como generadora de desarrollo económico de un país. Solo con seguridad jurídica y respeto a la libre empresa este país superará los retos que tiene por delante'</b>, compartió en sus redes sociales.Con el veto, Presidencia devuelve el texto al Legislativo, que deberá decidir si mantiene su posición original o archiva la iniciativa.