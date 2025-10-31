Mulino aboga por la paz y la integración en su reunión con el cuerpo diplomático

<b>Con un saludo protocolar a favor de la paz, la integración y el multilateralismo</b>, el presidente de la República <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">José Raúl Mulino</a> sostuvo <b>un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país en el Palacio Bolívar</b>, sede del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores" target="_blank">Ministerio de Relaciones Exteriores</a>. Un evento al que asistieron tanto ministros de Estado como sus cónyuges, y diversos invitados especiales.En el acto que se realizó este jueves 30 de octubre con motivo de la antesala del Mes de la Patria - y al que asistieron tanto<b> jefes de misiones diplomáticas como de organismos internacionales</b> - Mulino <b>hizo un balance que comprendió un recuento de la política exterior en el que recordó el llamado que hizo hace un año en ese mismo evento a la unidad de las naciones en contra de las listas discriminatorias</b>. En este sentido, según la nota de prensa de Presidencia de la República, el mandatario <b>destacó la salida de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional y de la Unión Europea</b>. Mulino también se <b>refirió a la línea de acción de la política exterior panameña en el actual contexto global</b>.