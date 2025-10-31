Mulino aboga por la paz y la integración en su reunión con el cuerpo diplomático

Con un saludo protocolar a favor de la paz, la integración y el multilateralismo, el presidente de la República José Raúl Mulino sostuvo un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un evento al que asistieron tanto ministros de Estado como sus cónyuges, y diversos invitados especiales. En el acto que se realizó este jueves 30 de octubre con motivo de la antesala del Mes de la Patria - y al que asistieron tanto jefes de misiones diplomáticas como de organismos internacionales - Mulino hizo un balance que comprendió un recuento de la política exterior en el que recordó el llamado que hizo hace un año en ese mismo evento a la unidad de las naciones en contra de las listas discriminatorias. En este sentido, según la nota de prensa de Presidencia de la República, el mandatario destacó la salida de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional y de la Unión Europea. Mulino también se refirió a la línea de acción de la política exterior panameña en el actual contexto global.

Algunos de los hitos resaltados por Mulino fueron la reciente incorporación de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), y la participación del país en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Una contribución que también llevó a Panamá a presidir la última reunión de este organismo de la ONU, al que calificó como “la más rigurosa del mundo, el mundo civilizado”. Otros puntos destacados de su alocución ante los presentes fueron los viajes de Estado a países, como Japón, Francia, Brasil y Perú, y su llamamiento a lograr un ámbito más seguro en el ámbito marítimo.

Un tema de gran importancia puesto sobre la mesa en el discurso de Mulino fue el de los peligros que se encuentran presentes en los mares de la región por motivo de actividades ilícitas internacionales que se realizan en el mar y que suponen una amenaza para la paz, la seguridad y la democracia de los pueblos.

Seguidamente, Mulino emitió un mensaje abogando por la paz en distintos lugares del mundo como Haití y Ucrania, al tiempo que celebró la reciente firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. “Seguimos lo de la crisis de Haití. Nuestra solidaridad no solamente con la situación interna, que nos preocupa y estamos dispuestos a seguir apoyando, sino también por la catastrófica situación del huracán. Es importante también destacar nuestro apoyo a Ucrania y el ejercicio de paz y de concordia en el Medio Oriente”, dijo Mulino, según cita la nota de prensa.

El presidente de la República también tendió la mano a los gobiernos de los países fronterizos, Colombia y Costa Rica, con el fin de seguir trabajando en forma integral en proyectos como, por ejemplo, los de interconexión eléctrica.

Apuntes de la política nacional

Mulino, por otro lado, se refirió a la aprobación de la nueva Ley para la Caja de Seguro Social (CSS), con la que se busca convertir a la CSS en una institución sólida que avanza hacia su plena integración con el Ministerio de Salud para tener un solo ente rector en materia sanitaria.

La naturaleza del encuentro

El nuncio apostólico Dagoberto Campos - quien funge como decano de cuerpo diplomático en el país - destacó la llegada del mes de noviembre con motivo de las festividades patrias. Campos aseguró que la realización del acto en la sede de la Cancillería recalca los lazos de amistad y fraternidad con todas las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país, y reafirmó su compromiso de mantener los lazos de amistad y cooperación con el establecimiento de relaciones bilaterales y multilaterales que unan a las naciones desde un punto de vista optimista.