Colón tendrá la primera carretera ecológica de Panamá: el proyecto que busca revolucionar el país

Panamá se prepara para dar un giro histórico en su modelo de desarrollo con la construcción de la primera carretera ecológica del país, una obra que avanza en la provincia de Colón y que promete transformar la forma en que se construyen las vías.

¿Por qué esta carretera es diferente?

El proyecto, que cuesta alrededor de 80 millones de dólares conectará Santa Rita Arriba y María Chiquita, donde se prohíbe el paso de equipo pesado, establece la conducción a una velocidad máxima de 40 km por hora, e incluye 36 pasos de fauna algo nunca antes visto en Panamá.

A diferencia de las vías tradicionales, esta carretera ha sido diseñada con criterios ambientales estrictos.

Se trata de una apuesta por reducir el impacto humano en zonas de alta biodiversidad, donde habitan especies clave para el equilibrio ecológico del país.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha sido enfático en la importancia de este proyecto, al señalar que Panamá no puede seguir construyendo infraestructura como en el pasado sin considerar el impacto ambiental.

Navarro ha destacado que esta carretera representa un nuevo modelo de desarrollo, donde la conservación de los ecosistemas es tan importante como el crecimiento económico.

Además, subrayó que la zona donde se construye es altamente sensible desde el punto de vista ecológico, por lo que se han tomado medidas especiales para su protección.

Un corredor verde en construcción

La obra también está vinculada a la protección de áreas naturales, incluyendo la creación de espacios que funcionen como corredores biológicos. Esto permitirá que especies como felinos, mamíferos y aves puedan desplazarse sin quedar aisladas por la infraestructura.

Este enfoque busca evitar uno de los principales problemas de las carreteras convencionales: la fragmentación de hábitats.

Impacto más allá de Colón

El proyecto no solo beneficiará a las comunidades locales con mejor acceso y oportunidades económicas, sino que también podría convertirse en un modelo replicable en otras provincias.

Autoridades consideran que esta carretera ecológica marca el inicio de una nueva etapa para Panamá, donde el desarrollo y la sostenibilidad dejan de ser opuestos.