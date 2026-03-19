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Combustibles subirán este viernes: así quedan los precios

Combustibles subirán este viernes: así quedan los precios
La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 20/03/2026 00:00
Los nuevos precios de gasolina y diésel rigen desde este 20 de marzo en Panamá, con alzas de hasta $1.16 por galón y vigencia hasta el 3 de abril

Desde las 6:00 a.m. de este viernes 20 de marzo entran en vigencia los nuevos precios máximos de los combustibles en todo el territorio nacional, con aumentos que impactan de forma directa a los consumidores y al sector transporte.

La Secretaría Nacional de Energía informó que el ajuste responde al comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos y a tensiones geopolíticas recientes, factores que inciden en un país que depende en un 100 % de la importación de combustibles.

El incremento alcanza hasta $0.30 por galón, siendo el diésel bajo en azufre el combustible con mayor alza, lo que incide en la cadena logística y en los costos de transporte.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se vende desde hoy a $4.33 por galón ($1.144 por litro; 1 galón equivale a 3.785 litros), mientras que la gasolina de 91 octanos se ubica en $4.03 por galón ($1.065 por litro). El diésel bajo en azufre alcanza los $4.58 por galón ($1.210 por litro).

En comparación con el periodo anterior, la gasolina de 95 octanos sube $0.74 por galón, la de 91 aumenta $0.68 y el diésel registra el mayor incremento con $1.16 por galón.

El alza se refleja en todo el país. En Changuinola, provincia de Bocas del Toro, la gasolina de 95 octanos se vende a $4.52 por galón, entre los precios más altos a nivel nacional.

La Secretaría Nacional de Energía indicó que mantiene monitoreo constante del mercado para asegurar el abastecimiento en el país y evitar interrupciones en el suministro.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los conductores adoptar medidas de ahorro como mantener una conducción estable, revisar la presión de las llantas, dar mantenimiento al vehículo y planificar los recorridos.

Estos precios estarán vigentes hasta el 3 de abril de 2026.

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