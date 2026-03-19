Combustibles subirán este viernes: así quedan los precios

Desde las 6:00 a.m. de este viernes 20 de marzo entran en vigencia los nuevos precios máximos de los combustibles en todo el territorio nacional, con aumentos que impactan de forma directa a los consumidores y al sector transporte.

La Secretaría Nacional de Energía informó que el ajuste responde al comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos y a tensiones geopolíticas recientes, factores que inciden en un país que depende en un 100 % de la importación de combustibles.

El incremento alcanza hasta $0.30 por galón, siendo el diésel bajo en azufre el combustible con mayor alza, lo que incide en la cadena logística y en los costos de transporte.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se vende desde hoy a $4.33 por galón ($1.144 por litro; 1 galón equivale a 3.785 litros), mientras que la gasolina de 91 octanos se ubica en $4.03 por galón ($1.065 por litro). El diésel bajo en azufre alcanza los $4.58 por galón ($1.210 por litro).