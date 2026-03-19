Combustibles subirán este viernes: así quedan los precios

En comparación con el periodo anterior, la gasolina de 95 octanos sube <b>$0.74 por galón</b>, la de 91 aumenta<b> $0.68</b> y el diésel registra el mayor incremento con <b>$1.16</b> por galón. El alza se refleja en todo el país. En Changuinola, provincia de Bocas del Toro, la gasolina de 95 octanos se vende a<b> $4.52 por galón</b>, entre los precios más altos a nivel nacional. La <b>Secretaría Nacional de Energía</b> indicó que mantiene monitoreo constante del mercado para asegurar el abastecimiento en el país y evitar interrupciones en el suministro. Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los conductores adoptar medidas de ahorro como mantener una conducción estable, revisar la presión de las llantas, dar mantenimiento al vehículo y planificar los recorridos. Estos precios estarán vigentes hasta el <b>3 de abril de 2026</b>.