Comisión 20 de Diciembre confirma nueva identificación de víctima de la invasión a Panamá

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 realizó un acto solemne en el cementerio Jardín de Paz para la restitución e inhumación de los restos identificados de Luis Carlos Méndez Hernández, una de las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

De acuerdo con la comisión, el acto representa un paso significativo en los esfuerzos de dignificación, justicia y memoria para quienes perdieron la vida durante los hechos de 1989.

La ceremonia se inició con las palabras de Rolando Murgas Torraza, presidente de la comisión, quien destacó el trabajo del Ministerio Público y el respaldo brindado a la misión de identificación de víctimas, labor que calificó como un asunto de interés nacional.

Murgas Torraza afirmó que, pese al dolor que revive cada hallazgo, “brinda tranquilidad a las familias saber dónde reposan los restos de sus seres queridos, con la certeza de que han sido identificados de manera precisa y sin lugar a duda”.

Posteriormente, la antropóloga Nathaly De León, de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explicó el proceso técnico y científico que permitió la exhumación e identificación de Méndez Hernández.

Por su lado, el procurador general de la Nación, Luis Gómez, resaltó en su intervención que actos como este “son parte esencial de nuestra obligación de rescatar la memoria histórica, de hacer justicia frente a las consecuencias de los hechos ocurridos y de sanar aquellas heridas que el pasado ha generado y que hoy nos corresponde atender”.

Gómez enfatizó que “no es olvido, es hacer justicia, no es cerrar una página en la historia, sino escribir en ella el nombre de quienes la vivieron y sufrieron, con letras de verdad y dignidad”.

Los restos fueron entregados a Carmen Méndez Hernández, hermana de la víctima, por la fiscal superior Geomara Guerra Miranda, de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana.

Más tarde, el diácono Víctor González, de la Iglesia Señor de Los Milagros, realizó el rito de bendición antes de la sepultura, acompañando a la familia en un momento de profundo recogimiento.

Luis Carlos, quien tenía 19 años, era estudiante y residía en Las Mañanitas de Tocumen, murió el 23 de diciembre de 1989 a causa de una herida por proyectil de arma de fuego que penetró su tórax.

La identificación científica de sus restos fue realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en una diligencia dirigida por autoridades del Ministerio Público y acompañada por miembros de la Comisión 20 de Diciembre.

Según la comisión, este acto responde no solo a las legítimas demandas de los familiares, sino también a la responsabilidad del país de preservar la memoria histórica.

También representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de la invasión militar ocurrida el 20 de diciembre de 1989.