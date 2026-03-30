Comisión de Gobierno en sesión permanente para entrevistas a candidatos a Defensor del Pueblo

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se declaró este lunes en sesión permanente para realizar el proceso de entrevistas a los 35 aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo. Las entrevistas iniciaron desde las 9.30 de la mañana en el Salón Azul. La primera entrevistada fue la abogada Johana Patricia Díaz Alberola. La diputada Janine Prado le preguntó a Díaz sobre su experiencia en Derechos Humanos. Díaz respondió que no forma parte de una organización no gubernamental que trate temas de derechos humanos, pero que tiene experiencia como abogada. El diputado Luis Duke le preguntó que haría si una persona llegara denunciando abusos durante una manifestación y no recibiera respuesta de las autoridades. La abogada contestó que daría todo el asesoramiento pertinente, señalando los caminos legales existentes para presentar denuncias. Pero enfatizó que como servidora pública se limitaría a hacer lo que le permite la ley.

Nepotismo y nombramientos políticos

El segundo en presentarse fue Boris Alexis Corcho Díaz, quien ocupó por 10 años el cargo de subdirector nacional de Registro Civil en el Tribunal Electoral. "Los derechos humanos no deben ser un eslogan. Los derechos humanos hay que vivirlos", manifestó Díaz, recalcando que la Defensoría es un ente independiente al Gobierno Nacional. "Ser independiente es lo básico para ser Defensor del Pueblo". El diputado Raphael Buchanan le preguntó cómo blindaría a la defensoría del nepotismo y los nombramientos políticos. Corcho respondió que debe existir la meritocracia para los puestos en la Defensoría. Para ello asegura que habilitaría procesos abiertos dónde quien cumpla los requisitos y méritos pueda obtener ”los derechos humanos no deben ser un eslogan. Los derechos humanos hay que vivirlos”, manifestó Díaz, recalcando que la Defensoría es un ente independiente al Gobierno Nacional. ”Ser independiente es lo básico para ser Defensor del Pueblo”.abajo.

Control de convencionalidad

El tercer aspirante en presentarse fue Luis Aldeano Ortiz, oriundo de Las Colinas de Cerro Batea. Durante su presentación describió su infancia creciendo en una comunidad sin agua, sin luz y bañándose en pozos. La diputada Janine Prado le preguntó si conocía que es el control de convencionalidad. Aldeano respondió que si respondía estaría inventando. El control de convencionalidad es una herramienta fundamental del Derecho que obliga a los estados a garantizar los derechos humanos apegándose a las convenciones a las que esté suscrito. Aldeano es miembro de la Unión Nacional de Corredores de Aduanas. Fue aspirante a diputado por el Partido Panameñista aunque asegura que no forma parte del colectivo político.

Derechos humanos

La cuarta aspirante fue Esperanza Anayansi Ruiz Cerón, abogada con experiencia en banca. El diputado Roberto Zuñiga le preguntó sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La abogada respondió que no es especialista en el tema y no dio detalles.