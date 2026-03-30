Comisión de Gobierno en sesión permanente para entrevistas a candidatos a Defensor del Pueblo

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se declaró este lunes en sesión permanente para realizar el proceso de entrevistas a los 35 aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo.Las entrevistas iniciaron desde las 9.30 de la mañana en el Salón Azul. La primera entrevistada fue<b> la abogada Johana Patricia Díaz Alberola.</b>La diputada Janine Prado le preguntó a Díaz sobre su experiencia en Derechos Humanos. Díaz respondió que no forma parte de una organización no gubernamental que trate temas de derechos humanos, pero que tiene experiencia como abogada.El diputado Luis Duke le preguntó que haría si una persona llegara denunciando abusos durante una manifestación y no recibiera respuesta de las autoridades.La abogada contestó que daría todo el asesoramiento pertinente, señalando los caminos legales existentes para presentar denuncias. Pero enfatizó que como servidora pública se limitaría a hacer lo que le permite la ley.