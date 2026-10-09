Cómo activar en Google Maps los reportes de los sismos

En los celulares tipo Android en Panamá se tiene el acceso a los reportes de Google Maps sobre los sismos.

Solamente tienes que verificar que su móvil tenga o no esta aplicación.

De lo contrario, puedes instalar la aplicación ingresando a Google Play y Play Store.

Además, de los sismos y réplicas tendrás acceso a la información de medios locales relacionados con la emergencia.