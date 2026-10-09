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Cómo activar en Google Maps los reportes de los sismos

Cómo activar en Google Maps los reportes de los sismos
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Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 09/10/2026 19:46
Además, de los sismos y réplicas tendrás acceso a la información de medios locales relacionados con la emergencia.

En los celulares tipo Android en Panamá se tiene el acceso a los reportes de Google Maps sobre los sismos.

Solamente tienes que verificar que su móvil tenga o no esta aplicación.

De lo contrario, puedes instalar la aplicación ingresando a Google Play y Play Store.

Además, de los sismos y réplicas tendrás acceso a la información de medios locales relacionados con la emergencia.

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Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
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Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
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