¿Cómo entrar a la piscina del Parque Omar? Requisitos, horarios y precios

La piscina del <b>Parque Omar</b> es una de las opciones públicas más accesibles para la recreación y el deporte en la ciudad. Para ingresar, los usuarios deben cumplir con algunos <b>requisitos básicos</b>, acudir dentro del <b>horario establecido</b> y cancelar una <b>tarifa diaria</b> diferenciada según la edad o condición.De acuerdo con la información oficial, el trámite se realiza de forma presencial en la <b>Oficina Administrativa</b>, ubicada en la <b>Casa Club del Parque Omar</b>. La atención es de <b>lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.</b> Allí se gestiona la <b>tarjeta de acceso</b>, cuyo costo es de <b>B/. 3.00</b>, pago que debe hacerse <b>en efectivo</b>.Entre los <b>requisitos</b> solicitados se encuentra la <b>cédula de identidad personal</b> y, en caso de contar con alguna condición médica diagnosticada, un <b>certificado de buena salud vigente</b>. Este documento es indispensable para garantizar la seguridad de los usuarios dentro de las instalaciones.En cuanto a los <b>precios diarios de uso de la piscina</b>, el costo es de <b>B/. 2.00 para adultos y mayores de 12 años</b>, mientras que <b>menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad</b> pagan <b>B/. 1.00</b>. La administración recuerda que <b>los menores de edad deben ingresar acompañados por un adulto</b>, como medida obligatoria de seguridad.Con estas tarifas y requisitos, la piscina del Parque Omar continúa siendo una alternativa económica y ordenada para quienes buscan ejercitarse o refrescarse en uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.