¿Cómo entrar a la piscina del Parque Omar? Requisitos, horarios y precios

La piscina del Parque Omar es una de las opciones públicas más accesibles para la recreación y el deporte en la ciudad. Para ingresar, los usuarios deben cumplir con algunos requisitos básicos, acudir dentro del horario establecido y cancelar una tarifa diaria diferenciada según la edad o condición.

De acuerdo con la información oficial, el trámite se realiza de forma presencial en la Oficina Administrativa, ubicada en la Casa Club del Parque Omar. La atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Allí se gestiona la tarjeta de acceso, cuyo costo es de B/. 3.00, pago que debe hacerse en efectivo.

Entre los requisitos solicitados se encuentra la cédula de identidad personal y, en caso de contar con alguna condición médica diagnosticada, un certificado de buena salud vigente. Este documento es indispensable para garantizar la seguridad de los usuarios dentro de las instalaciones.

En cuanto a los precios diarios de uso de la piscina, el costo es de B/. 2.00 para adultos y mayores de 12 años, mientras que menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad pagan B/. 1.00. La administración recuerda que los menores de edad deben ingresar acompañados por un adulto, como medida obligatoria de seguridad.

Con estas tarifas y requisitos, la piscina del Parque Omar continúa siendo una alternativa económica y ordenada para quienes buscan ejercitarse o refrescarse en uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.