Comunidad china en Panamá exige investigación por demolición de monumento

En una concurrida conferencia de prensa, la Asociación China de Panamá rompió el silencio tras la demolición del monumento en el Mirador del Puente de las Américas.

Los voceros de la comunidad, Alex Yao y Esteban Cheung, calificaron la acción como “arbitraria” y denunciaron una ruptura total de los canales de comunicación por parte de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

Cheung detalló que desde el 12 de marzo intentaron establecer un diálogo con la Alcaldía. “Presentamos una solicitud de renovación de uso de terreno por 20 años y una propuesta de mantenimiento integral financiada por nosotros”, explicó.

“A pesar de reiterar la disposición mediante documentos físicos y correos electrónicos los días 23 de abril, 19 de junio y 1 de julio, la única respuesta que recibieron fue el sonido de la maquinaria pesada la noche del derribo”, añadió.