Comunidad china en Panamá exige investigación por demolición de monumento: ‘No hubo resolución, solo un comunicado por Instagram’

Voceros de la comunidad china en conferencia de prensa, este domingo. Richard Bonilla | La Estrella de Panama
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/12/2025 13:42
La Asociación desestimó el comunicado de la alcaldesa, calificándolo de “escueto” y cuestionando la veracidad del riesgo estructural

En una concurrida conferencia de prensa, la Asociación China de Panamá rompió el silencio tras la demolición del monumento en el Mirador del Puente de las Américas.

Los voceros de la comunidad, Alex Yao y Esteban Cheung, calificaron la acción como “arbitraria” y denunciaron una ruptura total de los canales de comunicación por parte de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

Cheung detalló que desde el 12 de marzo intentaron establecer un diálogo con la Alcaldía. “Presentamos una solicitud de renovación de uso de terreno por 20 años y una propuesta de mantenimiento integral financiada por nosotros”, explicó.

“A pesar de reiterar la disposición mediante documentos físicos y correos electrónicos los días 23 de abril, 19 de junio y 1 de julio, la única respuesta que recibieron fue el sonido de la maquinaria pesada la noche del derribo”, añadió.

La Asociación desestimó el comunicado de la alcaldesa, calificándolo de “escueto” y cuestionando la veracidad del riesgo estructural alegado, a pesar de que ella expresaba su total responsabilidad e interés de restaurar el monumento.

“Hasta el día de ayer había turistas visitando el parque. Si fuera un tema de seguridad inminente, no habría acceso público”, señaló Sheung, quien además criticó que se utilizar Instagram como vía para informar una decisión de tal magnitud, saltándose el debido proceso.

A pesar de los incovenientes, la comunidad china manifestó sentirse “positiva” y “profundamente agradecida” por el respaldo del presidente José Raúl Mulino y los ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores.

Recordaron que su exigencia es clara: una investigación exhaustiva sobre cómo procedió la alcaldía y la reconstrucción del monumento en el mismo lugar.

Como símbolo de resiliencia, informaron que lograron rescatar a los “leones sobrevivientes” (la pareja de estatuas de leones imperiales), los cuales serán conservados mientras se lucha por restablecer el parque en el mirador.

