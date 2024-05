Con cadena humana hacen un llamado a proteger y fortalecer la familia

El Movimiento Familiar Cristiano-MFC Arquidiocesano y la Iglesia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica (Iglesia de Piedra), realizaron una jornada a favor de la Familia a través de una Cadena Humana, frente a la Iglesia en Parque Lefevre y Río Abajo.

Por cuarto año consecutivo el MFC promueve esta cadena humana conmemorando la familia, y anunció que se preparan en coordinación con otros movimientos de familias y grupos pastorales para llevar a cabo una serie de actividades como caravanas, marchas, foros, volanteos y caminatas para celebrar el mes de Junio, Mes de la Familia en Panamá.

En tal sentido, Juan José Zaro, párroco de la Iglesia de Piedra, manifestó que la comunidad y la sociedad en general tienen la gran responsabilidad de velar por la vida y la familia, y eventos como este deben unir a la sociedad con un mensaje contundente.

“Muy apropiado el mensaje que hemos escuchado que ‘Salvar a la Familia es Salvar a la Humanidad’, es una tarea que a todos nos compete, máxime que siempre hay por allí otros mensajes que buscan desvirtuar los valores y la importancia intrínsica de la familia”, señaló el padre Zaro.

Por su parte, Mayra Sánchez de Peralta miembro de la Secretaría de Formación del MFC, dijo que educar y proteger a los niños es una tarea de la familia y no se puede delegar esa responsabilidad a las escuelas y otras instituciones donde hace falta el amor de los padres.

“Sabemos bien que lo que no aprende un niño en la casa no lo va a aprender en la escuela, si el niño no ve a sus padres practicando buenos valores, buenos modales, la escuela no se lo va a enseñar aunque el maestro insista”, señaló la señora de Peralta.