Con estas entidades culminan las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional

Tras un mes de análisis, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional culmina las vistas presupuestarias. Exactamente, el 25 de agosto inició la discusión del Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2026, cuyo monto asciende a $34,901 millones

Durante las últimas cuatro semanas, las entidades gubernamentales han sustentado sus presupuestos ante la Comisión Legislativa, que ha realizado observaciones especialmente en los recortes en materia de educación y salud.

La Comisión de Presupuesto comenzó el miércoles 21 de agosto, el análisis del Presupuesto General del Estado para la vigencia de 2026, con la sustentación del ministro de Economía, Felipe Chapman. Este presupuesto sería el más alto en la historia del país, superando al del año de 2025, por unos $4,181 millones.

Para este jueves 25 de septiembre, cierra el periodo de vistas presupuestarias con las siguientes entidades:

- Autoridad Nacional de Descentralización

- Ministerio de la Presidencia

- Ministerio de Seguridad Pública

- Contraloría General de la República

- Ministerio de Economía y Finanzas

- Asamblea Nacional

El 24 de septiembre era la fecha establecida para cerrar las vistas presupuestarias, sin embargo se extendió hasta este jueves, lo que se considera positivo, ya que tradicionalmente el proceso suele alargarse durante más meses.