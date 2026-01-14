Contralor confirma llamada a Irma Hernández sobre Revisalud: “Serví como puente”

El contralor general de la República, Anel Flores, confirmó que realizó una llamada a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, para solicitar una reunión con la dueña de la empresa Revisalud. “Serví como puente entre la empresa y la Alcaldía”, expresó en entrevista con TVN Noticias.

El titular de la entidad fiscalizadora aseguró que su participación en esta solicitud solo fue como un gesto de “cortesía normal” y que el único propósito fue comunicar que la empresa no tenía interés en renovar contratos y que se retiraría del país tras 15 años de operación.

“Yo no tengo ningún interés”, afirmó. Al tiempo que aseguró que, tras el encuentro, la propia alcaldesa le manifestó que había sido una buena reunión.