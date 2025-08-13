Contraloría detecta irregularidades por más de $11 millones en 17 nuevas Juntas Comunales

La<a href="/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica"> Contraloría General de la República</a> remitió al <a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a> <b>17 nuevos informes de auditoría</b> que revelan irregularidades superiores a los<b> 11 millones de dólares en <a href="/tag/-/meta/juntas-comunales">Juntas Comunales</a> de distintas regiones del país.</b>Según la institución, los hallazgos involucran a miembros de todas las corrientes políticas y forman parte de un plan nacional de fiscalización que se desarrolla de manera simultánea en varios puntos del territorio.