Caso de juntas comunales

Contraloría detecta irregularidades por más de $11 millones en 17 nuevas Juntas Comunales

Personal de la Contraloría haciendo entrega de las auditorías al Ministerio Público. Cortesía de la Contraloría de la República.
Por
Carlos H. González
  • 13/08/2025 16:03
La Contraloría General detectó irregularidades por más de 11 millones de dólares en 17 nuevas Juntas Comunales, cuyos casos fueron remitidos al Ministerio Público.

La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público 17 nuevos informes de auditoría que revelan irregularidades superiores a los 11 millones de dólares en Juntas Comunales de distintas regiones del país.

Según la institución, los hallazgos involucran a miembros de todas las corrientes políticas y forman parte de un plan nacional de fiscalización que se desarrolla de manera simultánea en varios puntos del territorio.

Sede de las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público. Cortesía de la Contraloría.

Con esta nueva entrega, el número de Juntas Comunales auditadas entre 2019 y 2024 asciende a 36, dentro de una revisión integral que contempla 72 juntas en su fase inicial.

La Contraloría enfatizó que continuará enviando al Ministerio Público todos los informes con indicios de irregularidades para que se determinen las responsabilidades correspondientes, en busca de fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que cada dólar invertido llegue efectivamente a las comunidades.

