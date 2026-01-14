Corrupción, falta de empleo y alto costo de la vida presionan el ánimo de los panameños

En otras palabras, la corrupción sigue estando ahí, pero deja de ser el único lente desde el cual la ciudadanía interpreta la realidad nacional.<b>La preocupación que más crece</b>El dato más llamativo del estudio es el crecimiento sostenido del alto costo de la vida como preocupación central. En marzo de 2025, este tema era mencionado por el 14,7% de los encuestados. Para enero, esa proporción había escalado hasta el 25,7%, convirtiéndose en uno de los problemas que más rápidamente gana peso en la percepción ciudadana.Este aumento no es marginal. Refleja una presión acumulada sobre el presupuesto de los hogares, asociada al encarecimiento de bienes y servicios básicos como alimentos, transporte, energía y otros gastos cotidianos. A diferencia de otros problemas de carácter estructural, el costo de la vida se manifiesta de forma directa y constante, afectando tanto a quienes tienen empleo como a quienes se encuentran en condiciones más precarias.El crecimiento de esta preocupación sugiere que el bienestar económico percibido se está deteriorando y que, para una parte creciente de la población, el ingreso disponible ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas con la misma holgura que antes.<b>Empleo: tener trabajo ya no es suficiente</b>Junto al costo de la vida, la falta de empleo también muestra una tendencia ascendente. En marzo de 2025, el 18,4% de los ciudadanos identificaba el desempleo como el principal problema del país. En enero, esa cifra subió a 26,0%, ubicándose prácticamente al mismo nivel que el encarecimiento del costo de la vida.La lectura conjunta de ambos indicadores ofrece una señal relevante: la preocupación ya no se limita al acceso a un puesto de trabajo, sino a la calidad y suficiencia del ingreso. El hecho de que el costo de la vida crezca incluso más que la falta de empleo indica que el trabajo, por sí solo, no garantiza estabilidad económica ni sensación de alivio financiero.Este fenómeno apunta a una pérdida de poder adquisitivo y a una mayor sensación de vulnerabilidad entre sectores que tradicionalmente se percibían como relativamente estables. La preocupación económica, en este sentido, deja de estar circunscrita a los grupos desempleados y se extiende a amplias capas de la población ocupada.