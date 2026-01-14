Corrupción, falta de empleo y alto costo de la vida presionan el ánimo de los panameños

Durante meses, la corrupción ha ocupado el centro de las preocupaciones ciudadanas en Panamá. Sin embargo, los datos más recientes muestran que, aunque ese problema persiste como una herida estructural, el malestar cotidiano está cambiando de eje. El encarecimiento de la vida y la dificultad para sostener el ingreso familiar comienzan a imponerse como el principal filtro desde el cual los ciudadanos evalúan la situación del país, el desempeño del Estado y sus propias expectativas de futuro. Esa es una de las lecturas que deja la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, basado en 1.510 entrevistas cara a cara aplicadas a personas mayores de 18 años en ocho provincias del país: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y Veraguas.

El levantamiento, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza del 95%, permite observar no solo fotografías puntuales, sino la evolución de la percepción ciudadana a lo largo de varios momentos del último año y medio. La corrupción sigue al frente Cuando se pregunta a los ciudadanos cuál es el principal problema que hoy vive Panamá, la corrupción continúa encabezando la lista. En la medición de enero, el 28,9% de los encuestados la señala como la mayor preocupación nacional. Aunque se trata del porcentaje más alto entre todas las opciones, representa un descenso frente a su punto máximo de 33,9% registrado en junio del año anterior. Este comportamiento confirma el carácter estructural del problema. La corrupción no desaparece de la agenda pública, pero su peso relativo fluctúa en función del contexto. La disminución porcentual no implica una mejora en la percepción institucional ni una recuperación de la confianza, sino más bien un desplazamiento del foco hacia otros problemas que impactan de forma más inmediata la vida diaria de los hogares.