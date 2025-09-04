  1. Inicio
PANAMÁ

Corte Suprema no admite denuncia de Betserai Richards contra Jairo Salazar

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la denuncia penal presentada por el diputado Betserai Richards.
Por
Kathyria Caicedo
  • 04/09/2025 16:43
Corte Suprema de Justicia decide no admitir denuncia penal contra el diputado del PRD, Jairo Salazar tras incidente ocurrido en la Asamblea Nacional a mediados de julio.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la denuncia penal presentada por el diputado Betserai Richards contra su colega del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Bolota Salazar, la cual fue remitida por la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria, luego de los hechos ocurridos el pasado 21 de julio dentro de la Asamblea Nacional.

La denuncia se basaba en la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de lesiones personales.

También se ordenó archivar el expediente, mediante el Edicto N°1089 del 4 de septiembre de 2025.

En primera instancia, la denuncia fue recibida por sorteo y había sido asignada al despacho de la magistrada María Cristina Chen.

El lunes 21 de julio, el diputado Richards hizo público que su colega Jairo Salazar lo había golpeado mientras encontraban en el salón Thelma King conversando con otros diputados de la bancada Seguimos.

